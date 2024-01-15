الامارات | مقتل 11 شخصاً جراء الأمطار الغزيرة في البرازيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي 11 شخصاً على الأقل مصرعهم، جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس على مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية ومحيطها.

و نفذ رجال الإطفاء أكثر من 200 عملية إنقاذ ومساعدة، وتم تسجيل حالات الوفاة في المناطق الشمالية للمدينة، نتيجة الغرق والصعق بالكهرباء وانزلاقات التربة.

وأصدر المركز الوطني للرصد والتحذير من الكوارث الطبيعية في البرازيل، إنذارا من خطر "مرتفع للغاية" لحدوث انزلاقات للتربة في 8 بلديات في ولاية ريو.