أشد فتكا من كوورنا 20 مرة.. وباء X الغامض يهدد العالم بـ"خطر لم يشهده من قبل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن وباءً يشكل تهديدًا عالميا أكثر فتكا من "كوفيد 19" قادم، وهو يحمل اسم "المرض X".

ووفقًا لمجلة "forbes" وموقع "fortune"، يمكن أن يقتل هذا المرض الغامض الملايين، بالإضافة إلى أنه يتسبب في وفيات تفوق نسبتها 20 ضعف عدد الوفيات التي نجمت عن فيروس كورونا.

تقول منظمة الصحة العالمية: "المرض X وباء دولي خطير قد يكون ناجمًا عن عامل غير معروف حاليًا يسبب عدوى للبشر، وهو تحذير من أن الوباء القادم يكون أكثر خطورة من أي شيء رأيناه من قبل".

إدراج إكس ضمن قائمة الأمراض ذات الأولوية

وتابعت: "تندرج هذه الأمراض ضمن قائمة الأمراض ذات الأولوية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية تضم أمراضًا خطيرة تفتقر إلى علاجات أو لقاحات فعالة، ما يجعلها تهديدًا كبيرًا للصحة العامة".

وفي عام 2020، حذرت منظمة الصحة العالمية من هذا المرض الخطير، على أنه فيروس كورونا SARS-CoV-2، الذي تسبب في انتشار جائحة "كوفيد-19".

25 ألف نوع من الفيروسات المعروفة

حتى الآن، العالم مليء بالأمراض المعدية المحتملة، حيث يوجد أكثر من 25 ألف نوع من الفيروسات المعروفة، وبعضها يمكن أن يتطور بسهولة إلى وباء.

بالإضافة إلى ذلك، يظن خبراء الصحة العامة أن المرض X سيكون حيواني المصدر قبل أن ينتقل إلى البشر وينتشر بسرعة إلى أنحاء العالم، وفقًا لموقع "indiatimes".

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