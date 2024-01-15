تاكسي طائر لنقل الحجاج في السعودية.. ما القصة؟ (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

في خطوة تستهدف تسهيل عملية نقل الحجاج والمعتمرين في موسم الحج والعمرة، تستعد الخطوط السعودية، الناقل الوطني للسعودية، لاستخدام "التاكسي الطائر" كوسيلة جديدة في مواسم الحج، وذلك لنقل الركاب بين مطار الملك عبد العزيز بجدة وفنادق مكة المكرمة.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز المعلومات عن "التاكسي الطائر"، بحسب ما أعلنه مدير عام الاتصال المؤسسي في مجموعة السعودية والمتحدث الرسمي المهندس عبد الله الشهراني، لـ"العربية".

التاكسي الطائر من نوع الليليوم

التاكسي الطائر سيكون من نوع "ليليوم" وهي من أوائل المركبات الجوية عامودية الإقلاع والهبوط.

وأيضا التاكسي الطائر يعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل.

ستنقل هذه الطائرات من 4 لـ6 ركاب.

تتميز طائرة ليليوم بمعدل انبعاثات كربونية منخفض وهي طائرة صديقة للبيئة.

اختصار زمن الرحلات الجوية

كما تتميز باختصار زمن الرحلات الجوية حيث تقطع مسافة قصوى بمعدل 250 كيلومترا.

الإقلاع والهبوط eVTOL.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز قطاع النقل الجوي، ودعم التكنولوجيا الحديثة في مجال النقل.

كما يُذكر أن هذه الخطوة مهمة في إطار مساعي الارتقاء بقطاع النقل الجوي في المملكة، حيث تُسهم هذه المبادرة بشكل كبير في تحفيز استدامة قطاع السياحة في المملكة، وذلك من خلال الطيران الخالي من الانبعاثات الكربونية المنخفضة.

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