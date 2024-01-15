الامارات | دراسة حديثة : ارتباط بين الاكتئاب وزيادة الوزن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجدت دراسة عملية حديثة في جامعة كامبريدج أن الزيادات في أعراض الاكتئاب ترتبط بزيادة لاحقة في وزن الجسم عند قياسها بعد شهر واحد.

ووجدت الدراسة، التي نشرت في PLOS ONE، أن الزيادة شوهدت فقط بين الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، لكنها لم تجد أي صلة بين وجود أعراض أكبر للاكتئاب وارتفاع وزن الجسم بشكل عام.

وأشارت الأبحاث إلى وجود صلة بين الوزن والصحة العقلية - حيث من المحتمل أن يؤثر كل منهما على الآخر - ولكن العلاقة معقدة وتظل غير مفهومة بشكل جيد، خاصة فيما يتعلق بكيفية تأثير التغيرات في الصحة العقلية للفرد على وزن الجسم مع مرور الوقت.

وللمساعدة في الإجابة على هذا السؤال، قام الباحثون في وحدة علم الأوبئة بمجلس البحوث الطبية (MRC) بجامعة كامبريدج بفحص بيانات من أكثر من 2000 شخص بالغ يعيشون في كامبريدجشير بالمملكة المتحدة، والذين تم تجنيدهم في دراسة فينلاند لكوفيد-19.

وأكمل المشاركون استبيانات رقمية حول الصحة العقلية ووزن الجسم كل شهر لمدة تصل إلى تسعة أشهر خلال جائحة كوفيد-19 (أغسطس 2020 - أبريل 2021) باستخدام تطبيق جوال خاص.

وقامت الأسئلة بتقييم أعراض الاكتئاب والقلق والتوتر لدى الفرد، حيث تشير الدرجات الأعلى إلى خطورة أكبر، حيث أن الحد الأقصى للدرجات الممكنة هو 24 للاكتئاب، و21 للقلق، و40 للتوتر.

ثم استخدم الفريق النمذجة الإحصائية لاستكشاف ما إذا كان ضعف الصحة العقلية عن المعتاد مرتبطًا بالتغيرات في وزن الجسم بعد شهر واحد. ووجد الباحثون أنه مقابل كل زيادة في النتيجة المعتادة للفرد فيما يتعلق بأعراض الاكتئاب، فإن وزنه اللاحق بعد شهر واحد يزداد بمقدار 45 جرامًا.

ورغم أن هذا يبدو صغيرًا ولكنه يعني، على سبيل المثال، أنه بالنسبة للفرد الذي ارتفعت درجة أعراض الاكتئاب لديه من خمسة إلى 10 (أي ما يعادل زيادة من أعراض الاكتئاب "الخفيفة" إلى "المعتدلة") فإنه يرتبط بزيادة في الوزن بمعدل 225 جرامًا. (0.225 كجم).

وقالت المؤلفة الأولى، الدكتورة جوليا مولر من وحدة علم الأوبئة في مجلس البحوث الطبية: "بشكل عام، يشير هذا إلى أن الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة هم أكثر عرضة لزيادة الوزن استجابة للشعور بالاكتئاب. وعلى الرغم من أن زيادة الوزن كانت صغيرة نسبيًا، إلا أنه حتى التغيرات الصغيرة في الوزن تحدث على مدى أكثر من عام". يمكن أن تؤدي فترات زمنية قصيرة إلى تغيرات أكبر في الوزن على المدى الطويل، خاصة بين أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

وأضافت " الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مؤشر كتلة الجسم معرضون بالفعل لخطر أكبر من الحالات الصحية الأخرى، لذلك قد يؤدي ذلك إلى مزيد من التدهور في صحتهم. يمكن أن تساعد مراقبة ومعالجة أعراض الاكتئاب لدى الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة في منع المزيد من زيادة الوزن وتكون مفيدة صحتهم العقلية والجسدية."