في ذكرى ميلاده.. قصة حب سمير غانم ودلال عبد العزيز: عاشا وماتا معا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جمعتهما علاقة زواج بُنيت على الحب والوفاء حد الموت، فلم يقدر الزوجان على أن يفارق أحدهما الآخر في الدنيا، فبعد أيام معدودة من رحيل الفنان الكبير سمير غانم، الذي أدخل البهجة على محبيه في كل مكان، رحلت بعده سريعا زوجته الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، ليسطرا التاريخ بقصة حبهما غير المسبوقة.

وفي ذكرى ميلاد الفنان الراحل سمير غانم، الذي يعتبر واحدا من أبرز المؤثرين في تاريخ السينما المصرية والعربية، تستعرض «هن» جانبا من علاقته بزوجته الراحلة الفنانة دلال عبدالعزيز، وأهم المعلومات المهمة عن مسيرته الفنية وحياته.

قصة حب سمير غانم ودلال عبد العزيز

على الرغم من أن الفنان سمير غانم يكبر زوجته «دلال» بما يقرب من 23 عامًا، إلا أنه كان أسيرا لحبها، فبعد عدة سنوات حب من طرف واحد، استطاعت دلال عبد العزيز إيقاعه في عشقها، ومنذ وقتها لم يفكرا لحظة في الافتراق.

وبحسبما ذكرته النجمة الراحلة «دلال» عن علاقتها بزوجتها في لقائها مع الفنان أمير كرارة خلال تقديمه لبرنامج «سهرانين»، أن الكثير من الفنانين الكبار أكدوا لها أن «سمير» لا يفكر مطلقا في الزواج، إلا أنها أصرت على أن تتزوج به، وفقا لها: «جميع الفنانين راهنوني إني أتجوزه، وقالولي غيري الفكرة دي تماما عنه، لأنه مش بيفكر في الزواج».

قصة حب سمير ودلال تنتهي بالوفاة

بعد سنوات من الزواج الذي حُف بالحب والإخلاص، والكثير من الذكريات الجميلة التي ما زالت خالدة حتى الآن، جاء المرض ليُنهي تلك المسيرة الطويلة بينهما، إذ رحل الفنان سمير غانم عن عمر ناهز الـ84 عاما، إثر إصابته بفيروس كورونا، في عام 2021، وبعدها بمدة قصيرة وتحديدا في السابع من أغسطس بنفس العام، تُوفيت على الفور الفنانة دلال عبد العزيز، نتيجة إصابتها بفيرس كورونا.

معلومات عن الفنان الراحل سمير غانم

1- توفى الفنان سمير غانم عن عمر ناهز 84 عاما.

- ولد الفنان في عام 1937.

- قدم ما يقرب من 160 فيلما و50 مسرحية و80 عملا دراميا للتلفزيون والإذاعة.

- أسعد «غانم» جمهوره بالكثير من فوازير رمضان التي قدمها قرابة 10 مرات، سواء كبطل أول في الثمانينيات أو في فترة التسعينيات.

- لديه ابنتان هما دنيا وإيمي، اللتان لهما بصمة كبيرة في عالم الدراما والكوميديا.

- لده فيلمان صنفا على أنهما الأفضل في تاريخ السينما المصرية، وهما «خلي بالك من زوزو» و«المذنبون»، وذلك وفقا لاستفتاء النقاد.