الامارات | 6 شعراء يتنافسون الليلة في «شاعر المليون»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق مساء اليوم تاسعة حلقات البث المباشر من برنامج «شاعر المليون» في موسمه الـ11، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، بالتعاون مع نادي تراث الإمارات، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، بمشاركة ستة شعراء.

ويلتقي أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من الدكتور غسان الحسن والدكتور سلطان العميمي وحمد السعيد، خلال الحلقة التاسعة من البرنامج، بالشعراء الستة الذين سيقدمون روائعهم الشعرية خلال الأمسية الأولى من المرحلة الثانية التي ستشهد حضوراً لافتاً من عشاق الشعر النبطي، وهؤلاء الشعراء هم عمر بن هذال وصلاح بن ضاحي الحربي ومبارك بن مدغم الأكلبي من المملكة العربية السعودية، وعمر اللهيميد من الإمارات، ومحمد منصور المطرقة من الكويت، وفادي زيد العبادي من الأردن.

وكانت الحلقة الماضية من البرنامج أسفرت عن تأهل الشاعرين طلال بن حسين الشمري من المملكة العربية السعودية، وفيصل العازمي من الكويت إلى المرحلة المقبلة من المسابقة، بقرار أعضاء لجنة التحكيم، وناصر هادي المنصوري من الإمارات بتصويت الجمهور، فيما ينتظر بقية شعراء الحلقة وهم البو محفوظ سيدي أعمر من موريتانيا، وعامر محمد بن مبشر ومحمد بن فياض من السعودية، وسطام راجي الحويطي من الأردن، انتهاء فترة تصويت الجمهور من خلال موقع وتطبيق «شاعر المليون» بداية الحلقة التاسعة، حيث سيعلن مقدما البرنامج عن نتائج التصويت والمتأهل للمرحلة التالية بتصويت الجمهور.

يُشار إلى أن الشعراء المتأهلين للمرحلة الثانية من الحلقات الماضية هم عمر بن هذال وفواز ناوي العنزي صلاح بن ضاحي الحربي، وفيصل دخيل الله الكسر العتيبي ومسعد الدلبحي ونايف القرن الحربي ومحمد عايض العزيزي المطيري، ومحمد اَل مداوي الوادعي وعبدالسلام رفيع السلمي ومبارك بن مدغم الأكلبي، وفيصل جزا الحربي وطلال بن حسين الشمري من المملكة العربية السعودية، وفهد الشمري من العراق وفادي زبد العبادي من الأردن، وفارس بن ناصر الثابتي من اليمن، وعبدالله الشقراني وغازي عطاالله العتيبي وعبدالله حنيف اليامي ومحمد منصور المطرقّة، وفيصل عبيريد العازمي وفهد الدبداب المطيري من الكويت، وعمر اللهيميد وناصر هادي المنصوري من الإمارات.