الامارات | «أوبنهايمر» يقطع خطوة جديدة على طريق الأوسكار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل فيلم السيرة «أوبنهايمر» للمخرج كريستوفر نولان حصده الجوائز العالمية، بفوزه أول من أمس بثمانٍ من جوائز النقاد «كريتيكس تشويس أووردز».

وفي خطوة جديدة على طريق الأوسكار، انتزع الشريط الذي يتناول شخصية مبتكر القنبلة النووية جوائز أفضل فيلم وأفضل مخرج لنولان وأفضل دور مساعد لروبرت داوني جونيور، بالإضافة إلى أفضل تصوير سينمائي وأفضل موسيقى وأفضل مونتاج وأفضل مؤثرات بصرية وأفضل طاقم تمثيل، خلال احتفال في لوس أنجلوس.

وأكد الفيلم الفرنسي «أناتومي دون شوت» للمخرجة جوستين ترييه نجاحه العالمي، بحصوله على جائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية، بعدما كان نال جائزتَي «غولدن غلوب» مطلع الشهر الجاري.

وعزز هذان الإنجازان فرص الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان الأخير في تتويج مسيرته بلقب الأوسكار.