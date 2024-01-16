الامارات | حاضنات للكائنات البحرية في ميناء خليفة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، ومجموعة «سي إم إيه سي جي إم» وشركة «إيكوشن»، عن إبرام اتفاقية إطارية للتعاون العلمي، يتم بموجبها تركيب 48 حاضنة للكائنات البحرية في ميناء خليفة.

وصممت نماذج الحاضنات بشكل يضمن إعادة إحياء التنوع البيولوجي وإثراء الحياة البحرية في المناطق الساحلية والمرافئ البحرية، وهي عبارة عن هيكل مغمور في المياه يوفر موطناً آمناً يحافظ على الحياة البحرية.

كما صممت النماذج خصيصاً لتكون ملجأ للعديد من الكائنات البحرية، بما في ذلك الأسماك والقشريات وغيرها من الأحياء البحرية اللازمة للحفاظ على سلامة المنظومة البيئية الساحلية، لاسيما في البيئات الأكثر عرضة للمخاطر والأضرار الناجمة عن النشاط البشري.

وتأتي نماذج الحاضنات على شكل أقفاص تقليدية مصنوعة من مواد صديقة للبيئة، حيث توفر هيكلاً متيناً وواقياً للأحياء البحرية.

وستركب الحاضنات في الميناء خلال الربع الأول من 2024 في محطة «سي إم إيه سي جي إم» في ميناء خليفة، قيد الإنشاء حالياً. وستستمر هذه المرحلة التجريبية خمسة أعوام، وستخضع للرصد والمراقبة.

ويعد المشروع جزءاً من التزام مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة «سي إم إيه سي جي إم» طويل الأمد بالتنوع البيولوجي البحري والبري.