الامارات | «ليالي الشتاء» في «جي بي آر».. ترفيه وأفلام بالهواء الطلق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل «ليالي الشتاء» في «جي بي آر» فعالياتها في العام الجديد مع العديد من التجارب الفريدة، بما فيها أمسيات مشاهدة الأفلام في الهواء الطلق وورش العمل المخصّصة للأطفال والعروض الترفيهية الحيّة، ومجموعة من تجارب تناول الطعام والتسوّق، إذ تستمر بنشر البهجة في أجواء شتاء دبي المميز حتى الثالث من مارس المقبل.

وتنظم «ليالي الشتاء» في «جي بي آر» على ممشى الواجهة البحرية الذي يتميز بإطلالات فريدة على البحر وجزيرة «بلوواترز»، لتقدّم تجربة موسمية لا تُنسى لجميع أفراد العائلة.

ويحظى زوار الوجهة يومي الجمعة والسبت بفرصة مشاهدة مجموعة من الأفلام الشهيرة مجاناً في الهواء الطلق، والتي تعرض مرتين في اليوم عند الخامسة والسابعة مساءً. وتقدّم الفعالية مجموعة من أشهر الإنتاجات السينمائية الكلاسيكية مع توفير مقاعد مريحة.

كما تخصّ الفعالية ضيوفها بمجموعة من العروض الترفيهية الحيّة، إذ تقدّم عروضاً جديدة كل سبت وأحد. ويشارك أيام الجمعة بعض الفنانين الموهوبين من عازفي الإيقاع والساكسفون والكمان بعروض موسيقية مباشرة، ليضفوا طابعاً من المرح على أجواء الوجهة ويحولون كل موقع منها إلى مسرح موسيقي نابض بالحياة.

وستتوجه الأنظار إلى احتفالات رأس السنة الصينية أيام 2 و3 و9 و10 فبراير المقبل، إذ يمكن للزوار الاستمتاع بعروض احتفالية مستوحاة من المناسبة.