أدوية ممنوع تناولها معا في حالة الإصابة بهذه الأمراض.. احذر خطرها

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من الناس مصابون بالأمراض التنفسية التي تؤثر على الحالة الصحية لهم، خاصةً خلال فصل الشتاء وتقلب الطقس، ما يؤدي إلى استخدام العديد من الأدوية معًا، سواء تصرف بوصفة طبية أو بدون، ولكن تناولها يتسبب في أعراض جانبية غير متوقعة، خاصةً في حالة الإصابة ببعض الأمراض، ما يقلل من فعالية الدواء، إذ أنه يجب أحيانًا التوقف عن تداخلات الأدوية بسبب الأمراض المختلفة، لتفادي التأثيرات الجانبية.

أدوية ممنوع تناولها معًا في حالة الإصابة بهذه الأمراض

أوضح محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، خلال حديثه لـ«هُن»، أن تناول بعض الأدوية معًا قد يوثر على الصحة بالسلب، إذ أن تناولها يتعارض مع الصحة: «في فصل الشتاء يتم تناول أدوية تستخدم لموسعات الشعب الهوائية، فلا يجب تناولها مع أدوية أمراض القلب، أو ارتفاع ضغط الدم، وكذلك أدوية مسكنات الألم لا ينبغي تناول معها أدوية الأمراض المزمنة، وتناول أدوية خافض الحرارة، يجب سؤال الطبيب قبل تناولها، لأن ذلك يضر ذلك بالجهاز الهضمي والكلى، وبيدمر الخلايا المسؤولة عن الجسم».

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كيف أتفادى تعارض الأدوية؟

وأضاف «عز العرب»، أنه يجب لتفادي تلك الخطأ، التعامل بالطريقة التالية:

- مراجعة طريقة استعمال الأدوية.

- مناقشة أيِ أعراض تظهر عن طريق التحدث مع الطبيب.

- استعمال الأدوية وفقًا للتعليمات.

- التحدث مع الطبيب عن الحالة الصحية الكاملة المصاب بها.

- عدم تناول أكثر من نوع دواء لأكثر من مرض معًا، إلا باستشارة الطبيب.

- تغيير الجرعة والتوقف عن تناول الدواء دون تعليمات الطبيب.

أضرار تناول تلك الأدوية معًا

وأوضح أنه في حالة تناول الأدوية معًا، يتم الإصابة بالأعراض التالية:

- خطر حدوث نزيف في الدماغ.

- تلحق أضرارًا بالكبد.

- الإصابة بالحساسية مما يؤثر على الجهاز التنفسي.

- ارتفاع الإصابة بالربو والتهاب الجيوب الأنفية.

- حدوث قرحة في المعدة.