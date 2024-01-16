4 علامات حول عينيك دليل على ارتفاع الكوليسترول.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

ارتفاع الكوليسترول حالة طبية شائعة تؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية، ويمكن أن تظهر علامات ارتفاع الكوليسترول في أجزاء مختلفة من الجسم بما في ذلك العينين.

وتوجد علامات إذا ظهرت حول عينيك قد تخبرك بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، لذا يجب عليك الحذر فور ظهورها وعدم تجاهلها، منعا للتعرض لأزمة صحية كبيرة، وفقا لما جاء في صحيفة "express" البريطانية.

علامات على ارتفاع مستوى الكوليسترول

ظهور لويحات صفراء

تظهر هذه اللويحات عادة على الجفون العلوية أو السفلية بالقرب من الزاوية الداخلية للعين، وتتكون من تراكم الدهون تحت الجلد، بما في ذلك الكولسترول.

حلقات بيضاء

ظهور حلقات بيضاء شاحبة رمادية حول قزحية العين على شكل نصف دائرة، تكون أحد علامات ارتفاع مستوى الكوليسترول، وتتكون من تراكم الدهون في القرنية وهي الطبقة الخارجية الشفافة للعين.

والقرنية هي الجزء الشفاف من عينك الذي يغطي القزحية والبؤبؤ، ما يسمح للضوء بالدخول.

تذبذب الرؤية

عدم وضوح الرؤية يمكن أن يكون علامة على الاعتلال الشبكي وهو حالة تصيب الأوعية الدموية في شبكية العين، وهو الجزء المسؤول عن الرؤية.

اليرقان

اليرقان علامة أخرى تخبرك بوجود خطأ ما في صحتك، ويشير اصفرار العين إلى مشكلة في خلايا الدم الحمراء أو الكبد أو البنكرياس أو المرارة، وكذلك ارتفاع الكوليسترول.

إذا لاحظت هذه العلامات حول عينيك عليك استشارة الطبيب المختص على الفور وفحص الكوليسترول بالدم، منعا للدخول في وعكة صحية خطيرة.

نصائح لخفض مستوى الكوليسترول

اتباع نظام غذائي صحي.

ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

فقدان الوزن.

الابتعاد عن التدخين.