نوع توابل شهير يحميك من السكر.. بـ15 جنيها فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

مرض السكري حالة مزمنة تستمر مع المريض مدى الحياة وتؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم لديك بشكل كبير، ويرجع ذلك أساسًا إلى عادات نمط الحياة السيئة، لذلك من المهم اتخاذ أي خطوات لتقليل فرص إصابتك بمرض السكري، ويعد تناول نظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة الرياضة بانتظام من بين الطرق للقيام بذلك.

وتوجد طريقة بسيطة لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري باستخدام نوع من التوابل الشائعة الموجودة في معظم المطابخ، وهي "القرفة"، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، والتي يبدأ سعرها من 15 جنيها، وفق ما ذكر موقع أمازون الإلكتروني.

فوائد استخدام القرفة

القرفة من التوابل الأكثر استخدامًا ولها فوائد صحية عديدة، وتشمل خفض مستويات السكر في الدم والتحكم فيها، وهو أمر حيوي للوقاية من مرض السكري، وهي غنية بمضادات الأكسدة والمركبات المفيدة الأخرى، ويمكن إضافتها بسهولة إلى الحلويات للحصول على نكهة إضافية.

ووجدت دراسة أُجريت عام 2007 ونُشرت في مجلة Annals of Family Medicine أن إضافة 6 جرامات من القرفة إلى الأرز تبطئ إفراغ المعدة ويقلل من الارتفاعات في مستويات السكر في الدم، وهذه النتائج تشير إلى أن القرفة تسهم في زيادة كمية البروتينات ونقل الجلوكوز والاستجابة المضادة للالتهابات أو المضادة لتكوين الأوعية الدموية.

فوائد تناول القرفة يوميا

كما أن تناول القرفة يوميًا يخفض مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ خلال من نحو أربعة إلى 18 أسبوعًا، ويرجع تأثير نسبة الجلوكوز في الدم إلى مكونها النشط "سينامالديهيد".

ووجدت هذه الدراسة أيضًا أن تناول القرفة يقلل من مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة، المعروف باسم الكوليسترول الضار، الذي يعد ارتفاع مستوياته في الدم عامل مؤشرا لحالات خطيرة مثل أمراض القلب.

فوائد القرفة للمصابين بمرض السكري

وللتوابل أيضًا فوائد للأشخاص الذين يعانون بالفعل من مرض السكري، وخلصت نتائج تجربة أجريت عام 2010 نُشرت في مجلة Diabetes Medicine إلى أن جرامين من القرفة يوميًا يخفضان نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني الذين لا يمكن السيطرة عليهم بشكل جيد.

ويمكن اعتبار مكملات القرفة خيارًا إضافيًا للمكملات الغذائية لتنظيم مستويات السكري وضغط الدم إلى جانب الأدوية التقليدية لعلاج داء السكري من النوع الثاني.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالسكري بتناول نظام غذائي صحي متوازن، وممارسة الرياضة بشكل أكبر، وفقدان الوزن إذا كانوا يعانون من السمنة.

وإذا كنت تعتقد أنك معرض لخطر الإصابة بمرض السكري أو قد تكون مصابًا بهذه الحالة، فيجب عليك استشارة الطبيب فورا.

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