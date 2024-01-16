احذر 4 علامات في العين تنذرك بحدوث سكتة دماغية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

السكتة الدماغية حالة طبية طارئة تسببها اضطرابات في إمداد الدم إلى الدماغ، ما يؤدي إلى تلف أنسجة الدماغ، ويمكن أن تسبب مجموعة متنوعة من الأعراض بما في ذلك الضعف أو شلل في جانب واحد من الجسم، وفقدان الرؤية، والصداع الشديد.

وتحدث السكتة الدماغية عندما تنقطع إمدادات الدم عن جزء من الدماغ أو تنخفض، ما يمنع أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية، وتبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق.

علامات تشير للإصابة بالسكتة الدماغية

اكتشاف السكتة الدماغية مبكرا قد يخفف آثارها الضارة، وتوجد بعض العلامات التي تظهر على العينين قد تشير للإصابة بها، وفقا لموقع "مايو كلينيك" المتخصص، وهي كما يلي:

عدم القدرة على رؤية الألوان بوضوح.

صعوبة في التركيز.

ضبابية الرؤية.

ظهور بقع أو خطوط في مجال الرؤية.

وفي بعض الحالات، قد تتسبب السكتة الدماغية في حدوث نزيف في العصب البصري، ما يؤدي إلى فقدان الرؤية بشكل دائم في العين.

أعراض الإصابة بالسكتة الدماغية

وتوجد أعراض أخرى تدل على السكتة الدماغية:

الصداع.

صعوبة في المشي.

تَغيم الرؤية أو رؤية سوداء بإحدى العينين أو كلتيهما.

شلل أو خدَر بالوجه أو الذراع أو الساق.

وإذا لاحظت أيا من تلك العلامات عليك الذهاب للطبيب على الفور، كما يمكن أن يساعدك العلاج المبكر في منع تلف الدماغ.

نصائح تساعدك في منع تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية:

الحفاظ على وزنك صحي.

ممارسة الرياضة بانتظام.

التحكم في ضغط الدم والسمنة.

الابتعاد عن التدخين.

اتباع نظام غذائي صحي.

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