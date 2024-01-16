الامارات | تنكر بزي امرأة ليقدم امتحانا بدلا عن صديقته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكن رجل من خداع إحدى الجامعات، حينما تنكر بزي امرأة لحضور امتحان جامعي، ليتم القبض عليه لاحقًا من قبل سلطات الامتحان، بعد انكشاف أمره.

وجرت الحادثة أثناء الفحوصات الجارية للتوظيف الطبي بجامعة بابا فريد للعلوم الصحية في فريدكوت عندما قام رجل يُدعى أنغريز سينغ، من سكان فازيلكا(الهند)، بارتداء زي امرأة متزينا بأساور وأحمر الشفاه، ومتصرفا كامرأة تماما.

وحاول الرجل وفقا لما ذكرت صحيفة "PTC NEWS" تقديم الامتحان الجامعي مستخدما هوية الطالبة بارامجيت كور، في مركز الامتحانات الذي تم بناؤه في مدرسة داف العامة، كوكابورا. على الرغم من أن الرجل تمكن من تنفيذ الحيلة في البداية، إلا أنه تم القبض عليه لاحقًا واعتقاله من قبل الشرطة عندما تبين أن بعض المعلومات التي قدمها مضللة. ووفقاً للتحقيق الأولي، كان من المفترض أن تقوم المتقدمة بارامجيت كور بإجراء الفحص ولكن الرجل حل بديلا عنها باتفاق لم تذكر تفاصيله وخلفياته وسائل الإعلام.

وثارت الشكوك حول الرجل عندما لم تكن هوية المرشح والشخص الموجود متطابقة مما دفع إلى إجراء تحقيق واكتشفت السلطات أن المرشح ليس أنثى بل رجل. كما استخدم المرشح الذي خدع الجامعة بطاقة ناخب مزورة في محاولة إجراء الامتحان بهوية مزورة.

ولم تكشف الصحيفة عن العقوبة المترتبة على هذا النوع من المخالفات.