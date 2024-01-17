الامارات | حاكم الشارقة يشهد افتتاح مؤتمر اللغة العربية الدولي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، افتتاح مؤتمر اللغة العربية الدولي السابع، الذي ينظمه المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بعنوان «تعليم اللغة العربية وتعلمها، تطلع نحو المستقبل: المتطلبات والفرص والتحديات»، على مدى يومين تحت شعار «بالعربية نبدع»، بمقر المركز في المدينة الجامعية.

وقال مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، الدكتور عيسى الحمادي، خلال كلمة له، إن «أهمية المؤتمر تكمن في تشجيع الإبداع والمبدعين، وطرح حلول للمشكلات التي تواجه تعليم اللغة العربية وتعلمها، ورؤى جديدة للتعامل معها، ووضع الحلول العلمية والعملية لمعالجة مواطن الصعوبة لفتح آفاق مستقبلية للبحث الجاد لتطوير وتوظيف المفاهيم والنظريات الحديثة في تعليم اللغة العربية وتعلمها، ومعرفة الإمكانات المتاحة لخدمة اللغة العربية»، مشيراً إلى أن «اللغة العربية تحتاج إلى عمل مؤسسي ضخم وإيمان أهلها بها ورد الاعتبار لها، وتضافر الجهود المجتمعية التي تجعل منها قاسماً مشتركاً».

من جانبه، ألقى الدكتور أحمد عبدالمنعم عقيلي، قصيدة في حب اللغة العربية بعنوان: «شمس الفصاحة»، تناول فيها جمال اللغة العربية ودورها وأهميتها وعبقريتها، ومنها: لغة الجمال بلفظك الحرف ارتقى.. في محكم التنزيل في القرآن.. منذ القديم وأنت نبراس العلا.. مذ عهد نابغة العلا الذبياني.. مرت سنونٌ والبلاد تغيرت.. وبقيت وحدك نجمة التبيان.. في نبض أبيات القريض وسحرها.. وكذا خطاب السادة الشجعان.. وبنحوك الإبداع خط حروفه.. ونصاعة الإفصاح والإتقان.. والصرف يعلو بالبلاغة متقناً.. وكذا عروض الشعر والأوزان.

وكرّم صاحب السموّ حاكم الشارقة، في ختام حفل الافتتاح، الجهات المشاركة في التنظيم، واللجنة العلمية للمؤتمر، وعدداً من الخبراء المشاركين في الجلسة الافتتاحية، إلى جانب الفائزين بالبحوث المميزة في المؤتمر.

وتسلم سموّه هدية تذكارية من المركز، والنسخة الأولى من إصدار مؤتمر اللغة العربية الدولي السابع، الذي يتكون من أربعة مجلدات، تتضمن البحوث المحكمة والمشاركة في المؤتمر.