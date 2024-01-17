7 معلومات عن شابة حسناء ظهرت مع حسين فهمي.. صورتهما أحدثت ضجة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الجدل، فور ظهور الفنان الكبير حسين فهمي، رفقة إحدى الفتيات داخل صالة ألعاب رياضة، إذ ظهرت الفتاة التي خطفت الأنظار بملامحها الحسناء، وقوامها الرشيق وهي بجانب الفنان حسين فهمي، بشكل مُقرب، ما آثار التساؤلات حولهما، وهل تكون زيجة أخرى جديدة؟

فتاة حسناء تظهر مع حسين فهمي.. ماذا حدث؟

وسرعان ما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور الفتاة رفقة الفنان حسين فهمي، تحت عنوان «هل هناك زيجة جديدة؟»، الأمر الذي قررت الفتاة تجاهله وعدم الرد عليه، بل اكتفت بإعادة نشر الأخبار والصور، مرفقة عدة وجوه تعبيرية وتعجبية.

معلومات عن الفتاة الحسناء التي ظهرت مع حسين فهمي؟

ويرصد «هُن» في السطور التالية، معلومات عن الفتاة الحسناء التي ظهرت مع حسين فهمي، فور انتشار الصور، وفقًا لحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

- فتاة في مقتبل العُمر، تُدعى مريم علاء.

- ولدت مريم علاء في محافظة الإسكندرية.

- تعمل موديل وعارضة ملابس.

- شاركت الفنان حسين فهمى فى أحد الإعلانات الخاصة لمنتجع سياحي.

- تهوى التصوير وتشارك عدد كبير من صورها عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل المختلفة.

- ظهرت مع عدد من النجوم على رأسهم الفنان باسم سمرة.

- ظهرت من قبل مع الإعلامية رضوى الشربينى على قناة cbc.