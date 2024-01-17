ماذا يحدث لكبار السن عند تناول الجبن القريش؟.. فوائد مذهلة

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع التقدم في العمر يحتاج كبار السن إلى تناول العناصر الغذائية المتكاملة، لأن الكالسيوم في جسمهم يبدأ في النقصان تدريجيًا، وهم الأكثر عرضه للأمراض المختلفة، لذلك تحدثت الدكتورة أسماء الهواري، أخصائي تغذية بجامعة عين شمس، في برنامج«8 الصبح» المذاع على فضائية dmc، عن طعام في كل بيت مهم جدًا لكبار السن وهو الجبنة القريش، التي نستعرض أهم فوائدها للكبار وبشكل عام.

ماذا يحدث لكبار السن عند تناول الجبنة القريش؟

وقالت أخصائي تغذية بجامعة عين شمس، إنّ كبار السن في حاجه لتناول الجبنة القريش لمجموعة من الأسباب:«الجبنة القريش غنية بالفيتامين والكالسيوم مفيد جدا لكبار السن عشان بتحسن من عملية الهضم، ولازم ندور لهم على الأكلات اللي فيها عناصر غذائية متكاملة».

فوائد الجبنة القريش

وبحسب الدكتور عمر ناجي، استشاري التغذية العلاجية، خلال تصريحات لـ«هُن»، أنّ من فوائد الجبنة القريش أنها تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية، لكن فائدتها تختلف وفقًا لمستويات الدهون المستخدمة بها، لكن بشكل عام تتلخص فوائد الجبنة القرش في التالي:

- تحتوي الجبنة القريش على فيتامين «ب»، ونسبة عالية من الكالسيوم.

- تعد الجبنة القريش مهمة عند ممارسة الرياضة مع اتباع نظام غذائي صحي، وهي أفضل أنواع الأجبان لاحتوائها على نسبة عالية من البروتينات، كما أنها تمد الجسم بالأحماض الأمينية.

- يؤدي تناول جبنة القريش إلى زيادة الأحماض الأمينية في الدم أثناء الليل.

طريقة عمل الجبنة القريش

- كيلو من اللبن أو المقدار المفضل.

- رشة ملح.

- مصفاة لتقطيع الجبنة.

- طبق أو إناء كبير به ماء للضغط على الجبنة.

طريقة تحضير الجبن القريش في المنزل

يمكن عمل الجبنة القريش بخطوات سهلة، في حلة كبيرة على النار اتركيها تدفأ قليلا، وبعد نضع اللبن ويغطي جيدا لمدة دقيقة حتى يصبح دافئا وبعدها يدخل الفرن وتشغيل الفرن لمدة 5 دقائق ثم يترك لمدة 24 ساعة وبهذه الطريقة أصبح لبن رايب.

- في الخطوة التالية يتم إزالة القشطة من على وجه اللبن ويمكن تناوله على هذه الحالة رايب أو زبادي.

- في آخر خطوة لعمل الجبنة القريش، يمكن أن يوضع اللبن بعد الخطوات السابقة في مصفاة، ويضاف إليه رشة ملح ويتم تقليلهم وتغطيتها بقطعة شاش، ثم باستخدام طبق يمكن ضغطها أو بكيس به ماء كثير وتضغط الجبنة إلى أن تصفي كل المياه الموجودة بها ويمكن تقطيعها فيما بعد.