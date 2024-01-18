الامارات | بسبب البرد.. سجين يطلب العودة للسجن بعد ساعة من هربه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظن السجين بعدة تهم ديماركوس ديفيس بأنه تمكن من اقتناص حريته أخيرا، حينما تمكن من التسلل من السجن الذي يقضي فيه محكوميته إلى الخارج، لكن مفاجأة غير سارة كانت بانتظاره.

ووفقا لما ذكرته محطة "ABC24" فإن ديماركوس الذي يبلغ من العمر 20 عامًا فوجئ ببرودة جو مدينة ممفيس (الولايات المتحدة) في الخارج حيث انخفضت درجة الحرارة لما تحت الصفر، فبات في حيرة من أمره مرتجفا من البرد.

وبعدما تأكد من فشل إمكانية صموده وحيدا في الطقس الشديد البرودة، توسل المجرم الهارب من أحد المدنيين الذين التقاهم صدفة، أن يتصل بالشرطة لإعادته خلف القضبان.

وكان الشاب هرب خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولكنه عاد لدفء الحبس بعد حوالي الساعة من هربه فقط، وكانت الساعة بحدود العاشرة ليلا عندما قامت الشرطة بالقبض عليه مجددا، مساء يوم الأحد.

وأضافت الشرطة وفقا لما قاله مكتب عمدة مقاطعة شيلبي تهمة محاولة الهروب من السجن إلى تهمتين سابقتين له بالاغتصاب.