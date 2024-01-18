الامارات | وفاة بيومي فؤاد تتصدر الترند.. ونجله ينفي الخبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر خبر وفاة الفنان المصري المعروف بيومي فؤاد مواقع التواصل الاجتماعي بعد الاعلان عن تعرضه لوعكة صحية تم على اثرها نقله الى إحدى المستشفيات في القاهرة.

وفي هذه الاثناء ، نفى المخرج الشاب محمد فؤاد نجل الفنان بيومي فؤاد، الأنباء والشائعات التي تحدثت عن وفاة والده مؤكدًا أن جميع ما تم تداوله عاٍر عن الصحة.

وأكد أن والده تعرضه لوعكة صحية أدت إلى دخوله أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، وقد ظهر بيومي فؤاد في الصور التي نشرها نجله وهو يتلقى العلاج بجهاز الأكسجين، مضيفًا أن والده خضع لجلسة تنفس صناعي بعد تدهور حالته الصحية.

يُشار إلى أن بيومي فؤاد قد شارك في الاحتفال بالعرض الخاص لفيلم الإسكندراني في المملكة العربية السعودية، حيث قام بالتقاط الصور التذكارية مع أبطال الفيلم والجمهور.