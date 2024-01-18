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الامارات | وفاة بيومي فؤاد تتصدر الترند.. ونجله ينفي الخبر

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة بيومي فؤاد تتصدر الترند.. ونجله ينفي الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  تصدر خبر وفاة الفنان المصري المعروف بيومي فؤاد مواقع التواصل الاجتماعي بعد الاعلان عن تعرضه لوعكة صحية تم على اثرها نقله الى إحدى المستشفيات في القاهرة.

وفي هذه الاثناء ، نفى المخرج الشاب محمد فؤاد نجل الفنان بيومي فؤاد، الأنباء والشائعات التي تحدثت عن وفاة والده مؤكدًا أن جميع ما تم تداوله عاٍر عن الصحة.

وأكد أن والده تعرضه لوعكة صحية أدت إلى دخوله أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، وقد ظهر بيومي فؤاد في الصور التي نشرها نجله وهو يتلقى العلاج بجهاز الأكسجين، مضيفًا أن والده خضع لجلسة تنفس صناعي بعد تدهور حالته الصحية.

يُشار إلى أن بيومي فؤاد قد شارك في الاحتفال بالعرض الخاص لفيلم الإسكندراني في المملكة العربية ، حيث قام بالتقاط الصور التذكارية مع أبطال الفيلم والجمهور.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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