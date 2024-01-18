قد يقتل 80 مليونا في يومين.. تحذير مرعب من مرض إكس

محمد اسماعيل - القاهرة - ما زالت التحذيرات من ظهور وباء جديد غير معروف ، قد يكون أشد فتكا من كورونا، تهدد البشرية.

ووفقًا لموقع "indiatimes" ، يعتقد خبراء الصحة أن المرض إكس X سيكون حيواني المصدر قبل أن ينتقل إلى البشر وينتشر بسرعة إلى أنحاء العالم.

ويناقش منتدى دافوس الاقتصادي، وباء إكس، وطريقة الاستعداد لمواجهته، باعتباره وباء قادم محتمل.

"إكس" الوباء الافتراضي، يتمّ التجهز إليه لمواجهته، بما في ذلك توفير اللقاحات والاختبارات، لنشرها حال تفشيه في المستقبل.

وبحسب مجلة "forbes" وشبكة بي بي سي، فإن هناك توقعات من الخبراء بأن هذا الوباء المحتمل قد يقتل 80 مليونا في يومين، بالإضافة إلى أنه يتسبب في وفيات تفوق نسبتها 20 ضعف عدد الوفيات التي نجمت عن فيروس كورونا.

واستخدم تعبير "المرض إكس" للإشارة إلى عامل ممرض غير معروف يمكن أن يتسبب في وباء دولي خطير، فهو مفهوم يستخدم في إطار البحث المستمر لتحديد الأوبئة المحتملة في المستقبل ومواجهتها.

علاقة إكس بجائحة كورونا

يعتقد الكثير من خبراء الصحة أن المرض إكس، يمكن أن يكون فيروسا تاجيا مثل سارس-كوفيد-2، الذي يسبب كوفيد 19، أو سلالة جديدة من الإنفلونزا.

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