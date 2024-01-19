الامارات | توم جونز وجون ليجند يختتمان «ليالي السعديات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف «ليالي السعديات» سلسلة الأمسيات الموسيقية الحيّة، التي تنظم على مدار ثلاثة أشهر فوق مسرح مفتوح بجزيرة السعديات في أبوظبي، النجمين توم جونز، وجون ليجند، في الأول والثاني من مارس المقبل، في ختام لأيام الفعالية التي تحتضن باقة من نجوم الموسيقى العربية والعالمية.

ويفتتح عطلة نهاية الأسبوع الختامية في الأول من مارس المقبل توم جونز، الذي أمتع جمهوره بأجمل الأنغام على مدار ستة عقود، ويقدم خلال حفله ضمن الموسم الأول من «ليالي السعديات» مختارات من أغنياته.

بينما يختتم جون ليجند، المطرب ومؤلف الأغاني الحائز جائزة «غرامي»، فعاليات «ليالي السعديات» في الثاني من مارس، بعرض مع أبرز أعماله.

وتحتضن «ليالي السعديات» نجوماً عرباً وأجانب، مسلطة الضوء على دور الموسيقى باعتبارها لغة مشتركة تحمل رسائل الحوار والتفاهم والتعايش.