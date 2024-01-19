معلومات عن حكمة ألغت هدف مصر أمام غانا.. كاميرونية تدعى كارين أتزامبونج فومو

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في وسط اشتعال المباراة التي جمعت بين المنتخب الوطني، ونظيره الغاني، ألغى حكم المباراة هدف محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر في شباك غانا، الذي سدده في الشوط الأول، في محاولة لإدراك التعادل بداعي التسلل، لتُثار التساؤلات حول صحة الهدف من عدمه.

وعلى الفور تصدرت، كارين أتيزامبونج فومو، الحكم المساعد الثاني، ليبدأ البحث عن السيدة التي ألغت هدف المنتخب الوطني.

وتواجدت الكاميرونية كارين أتيزامبونج فومو في مهمة الحكم المساعد، كعضو نسائي وحيد في طاقم التحكيم.

من هي الحكم كارين أتزامبونج فومو؟

ويرصد «هُن» عدة معلومات عن الحكمة التي لغت هدف مصر امام غانا وفقًا لـ «africawomenexperts»

تدعى كارين أتزامبونج فومو

حكم كرة قدم كاميرونية.

لاعبة كاراتيكا وجودوكا سابقة.

في عام 2014، أصبحت الحكم المرأة الوحيدة في دوري كرة القدم للرجال في بطولة الكاميرون الوطنية.

عام 2015، عينها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حكماً دولياً.

أصبحت الكاميرونية مهتمة بالرياضة أثناء وجودها في المدرسة الثانوية.

مارست الكاراتيه لمدة سبع سنوات وشاركت في المسابقات الدولية.

وفي الجامعة، قررت الانتقال إلى كرة اليد، لأن الكاراتيه لم تكن رياضة أولمبية.

انضمت إلى فريق الجودو الوطني.

في عام 2008، بعد التحاقها بالمعهد الوطني للشباب والرياضة، نصحها والدها بالتخصص في التحكيم.

انضمت إلى دوري الأقسام في عام 2009 حيث تعلمت التحكيم

في عام 2009، أصبحت حكمًا لبطولة الكاميرون الوطنية للسيدات.

في عام 2012، انضمت كارين إلى دوري الرجال.

في عام 2014، انتقلت إلى دوري الرجال، لتصبح المرأة الوحيدة التي تدير بطولة كرة القدم للرجال.

في العام نفسه، عينها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حكمًا دوليًا.

أدارت العديد من مباريات الرجال في البطولة الكاميرونية، بما في ذلك نهائي كأس الكاميرون عام 2014.

أدارت مباريات خلال كأس الأمم الأفريقية عام 2016، ودورة الألعاب الأفريقية في برازافيل عام 2015.