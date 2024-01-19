الامارات | أسرة استرالية تعثر على ثعبان سام في مكان لا يمكن توقعه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

فوجئ أفراد أسرة أسترالية بخروج ثعبان سام من صنبور المياه المدمج في ثلاجة منزلهم في حادثة فريدة من نوعها حتى في أستراليا التي تكثر فيها حوادث المواجهة بين الثعابين والقوارض السامة وعامة السكان.

وقال موقع "إندي" أن أفراد عائلة استرالية ذهلوا بعد العثور على ثعبان أسود ضخم سام ذو بطن أحمر يتدلى من موزع المياه والثلج في ثلاجة المنزل.

وقال الموقع أن قطة صاحبة المنزل جيل أوريشت كانت تصدر أصواتا تحذيرية قرب الثلاجة، حين شكت المرأة بالأمر، واكتشفت الثعبان. وتبين أن طوله يبلغ حوالي 80 سم، وكان كما يبدو يبحث عن مكان يبرد فيه من الحرارة الشديدة فعلق هناك. واتصلت الأسرة بعدها بمركز مختص أرسل معالج ثعبان محترف تمكن في النهاية من تحرير الثعبان وإزالته بأمان.

وكان سبق للمرأة أن واجهت ثعبانا قبل ذلك، تسبب بلدغ ابنها وكان عمره ست سنوات حينها، مما جعل هذه التجربة صعبة أيضا وفق لتعليقات أصدقائها على مواقع التواصل.

وعلى الرغم من كون هذا النوع من الأفاعي سام، إلا أنه من غير المعروف أن الثعابين السوداء ذات البطن الحمراء عدوانية بشكل خاص، وغالبًا ما تعض فقط عندما تشعر بالتهديد أو الاستفزاز.

وجاءت هذه الحادثة بعد أيام فقط من العثور على أفعى في مقصورة ركاب إحدى الطائرات في تايلاند مما سبب ذعرا لدى الركاب.