ليلى عبداللطيف: وفاة أحد أفراد العائلة الملكية البريطانية.. وكارثة تحدث في العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أوضحت العرافة اللبنانية ليلى عبداللطيف، أن هناك شخصية عربية مشهورة تطلب اللجوء السياسي لدولة أجنبية بسبب أحداث طارئة.

وقالت خلال مقابلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "mbc مصر: "ستعيش العائلة المالكة البريطانية أجواء الحزن والحداد، بسبب وفاة أحد أفراد العائلة الملكية".

وأضافت ليلى: " اسم "مناف طلاس" وهو واحد من القادة العسكريين الذين انشقّوا عن الجيش السوري يعود للظهور من جديد بسبب حدث بارز.

وأشارت: "الحرب اليمنية الأمريكية، سوف تتصدر عناوين الأخبار، وتشهد مزيد من التطورات والمفاجآت العسكرية".

واختتمت: "زعيم التيار الصدري الشيعي بالعراق مقتدى الصدر سيكون في خطر وسيحدث انقلاب دموي في العراق".

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