علامة مبكرة تكشف الإصابة بسرطان البنكرياس.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يعد سرطان البنكرياس مرضا فتاكا يصعب اكتشافه مبكرا، وفي الغالب لا يظهر علامات تحذيرية مبكرة حتى يكبر الورم بدرجة كافية، ولذلك سيكون من الجيد ملاحظة أولى أعراض هذا المرض مبكرا.

كما يعد سرطان البنكرياس السبب الرئيسي الثالث للوفاة المرتبطة بالسرطان حول العالم، بعد الرئة والقولون، وفقا للمعهد الوطني للسرطان.

ووفقا لما جاء في موقعي "keckmedicine"، "إكسبريس"، هناك عدد قليل جدا من العلامات التحذيرية المبكرة لسرطان البنكرياس، مما يجعل من الصعب تشخيصه في مراحله الأولية، كما يقول هاينز جوزيف لينز، دكتوراه في الطب، وإخصائي الأورام في مركز نوريس الشامل للسرطان التابع لجامعة جنوب كاليفورنيا، وهو جزء من Keck Medicine التابع لجامعة جنوب كاليفورنيا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن موقع البنكرياس يجعل من الصعب على الأطباء الشعور بالأورام أثناء الفحوصات المنتظمة، حيث يقع البنكرياس في عمق الجسم، بين المعدة والعمود الفقري، مما يجعل علاجه أكثر صعوبة.

وقد شاركت الدكتورة ديبورا لي، من Dr Fox Online Pharmacy، علامة تحذير يمكن أن تدق جرس الإنذار، وهي الحكة.

وحكة الجلد هذه، تصف الشعور بالوخز والحاجة الماسة إلى خدش الجلد.

وتوضح الدكتورة لي: "سواء كانت الحكة علامة مبكرة أو متأخرة لسرطان البنكرياس فالأمر يعتمد على مكان تطور الورم".

وإذا بدأت الحالة القاتلة في ذيل البنكرياس، فقد تحدث الحكة في وقت متقدم من المرض. ومع ذلك، في 65 % من حالات سرطان البنكرياس، تبدأ الحالة في رأس البنكرياس، لذا يمكن أن تظهر الحكة "مبكرا" نسبيا.

وأكملت الطبيبة: "عندما يبدأ سرطان البنكرياس في رأس البنكرياس، فمن الأرجح أن يضغط على القنوات الصفراوية في وقت مبكر، ما يعيق مرور الصفراء إلى الأمعاء، ويؤدي إلى اليرقان مع الحكة".

وعندما يتعلق الأمر بتحديد حكة السرطان، قالت الدكتورة لي إن الشعور بالحكة سيكون مستمرا وسيسيطر على الجلد بكامل الجسم.

ومع ذلك، فإن الحكة هي عارض "شائع" لسرطان البنكرياس الذي يصيب 80 إلى 100 % من المرضى المصابين باليرقان.

كما يصف اليرقان تحول الجلد وبياض العين إلى اللون الأصفر، وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS).

أعراض سرطان البنكرياس

1. اليرقان

أحد الأعراض الأكثر شيوعا لسرطان البنكرياس هو اليرقان، وهذه حالة تؤدي إلى تحويل بياض عينيك وجلدك إلى اللون الأصفر بسبب تراكم البيليروبين، وهي مادة صفراء يتم تصنيعها في الكبد.

2. حكة في الجلد

نفس تراكم البيليروبين الذي يمكن أن يسبب اليرقان قد يؤدي أيضا إلى ظهور علامة أخرى محتملة لسرطان البنكرياس، وهي حكة في الجلد.

3. تغيرات في البراز والبول

يعد التغير في لون البول أو البراز مشكلة أخرى متعلقة بالبيليروبين والتي قد تكون أحد أعراض سرطان البنكرياس، ويقول الدكتور لينز: "قد يكون لون بولك داكن وبرازك شاحب أكثر من المعتاد".

4. مشاكل في الجهاز الهضمي أو فقدان الوزن

يقول الدكتور لينز: "إذا لم تتدفق عصارة البنكرياس، فإن عملية الهضم لا تكتمل، مما قد يسبب الانتفاخ وقلة الشهية وفقدان الوزن".

5. آلام في البطن أو الظهر

من الأعراض الأخرى التي يجب الانتباه إليها هي الألم في البطن أو الظهر، من المرجح أن يحدث هذا النوع من الانزعاج عندما يتطور السرطان في منطقة "الجسم" أو "الذيل" في البنكرياس.

ويقول الدكتور لينز: "إذا كان الورم في الجسم أو ذيل البنكرياس، فقد تظهر الأعراض في وقت لاحق، وهذا يعني أن الورم قد ينمو بشكل كبير، قبل أن تشعر بالألم أو الانزعاج في البطن أو الظهر."

7. الإصابة بمرض السكري بشكل مفاجئ

يمكن لسرطان البنكرياس أن يعطل إنتاج الأنسولين، مما قد يؤدي إلى ظهور مفاجئ لمرض السكري، وفقا للمعهد الوطني للسرطان.

ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، تشمل الأعراض الرئيسية الأخرى لسرطان البنكرياس ما يلي:

الشعور بالتعب.

ارتفاع في درجة الحرارة، أو الشعور بالرعشة.

الإسهال أو الإمساك أو تغيرات أخرى في البراز.

ألم في الجزء العلوي من البطن والظهر.

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