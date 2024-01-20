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ليلى عبد اللطيف تكشف مفاجأة لشيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. وهذا ما سيحدث في تركيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت العرافة اللبنانية، ليلى عبداللطيف، عن توقعات جديدة للمطربة شيرين عبد الوهاب والمطرب حسام حبيب، وأيضا صحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال عام 2024.

أوضحت ليلى خلال مقابلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "mbc مصر: "تركيا ستكون على موعد مصيري مع التغيير في الفترة من 2024 إلى 2025".

وأضافت: "أشعر بقلق كبير على صحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وتابعت العرافة اللبنانية: "المطربة شيرين عبد الوهاب سوف تستقر عاطفيا، ولن تعود للمطرب حسام حبيب في المستقبل".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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