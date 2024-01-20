تحذير من شرب الشاي قبل النوم.. لن تتوقع ما يحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

يُنصح بتجنب شرب الشاي قبل النوم، بسبب احتوائه على الكافيين، وهو منبه طبيعي يؤثر على الجهاز العصبي المركزي ويؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم، كما أنه قد يسبب الأرق وصعوبة النوم.

استشاري التغذية العلاجية حازم علي يقول لـ«الخليج 365» إنه يُنصح بتجنب شرب الشاي قبل النوم مباشرة لعدة أسباب:

الكافيين

يحتوي الشاي على الكافيين، وهو منبه يمكن أن يزيد من اليقظة ويؤثر على النوم، تأثير الكافيين يستمر لساعات بعد تناوله، ما يمكن أن يؤثر سلبًا على جودة النوم.

تأثير مدر البول

يعد الشاي من المشروبات المدرة للبول، وبالتالي قد يؤدي تناوله قبل النوم إلى زيادة الرغبة في التبول، ما قد يزعج النوم.

تأثير الحرارة

الشاي غالبًا يكون ساخنًا، وشرب مشروبات ساخنة قبل النوم قد يؤدي إلى زيادة في درجة حرارة الجسم، ما يجعل العديدين الأشخاص يجدون صعوبة في الاسترخاء والنوم.

نصائح طبية

يُفضل تجنب شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين وتكون ساخنة قبل النوم، وبدلاً من ذلك يمكن اختيار مشروبات لا تحتوي على كافيين مثل الزبادي الساخن أو الأعشاب اللطيفة.

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