عروس تكذب بشأن مكان حفل زفافها لسبب غريب.. ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تصرفت عروس بشكل غير متوقع خلال أهم يوم في عمرها، وهو حفل زفافها، فمن المتعارف عليه أن تكلفة حفلات الزفاف تكون باهظة، لذا قررت العروس الكذب حتى تقلل تكاليف حجز المكان المقرر للزفاف، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة mirror البريطانية.

واختارت الفتاة منتجعا ريفيا صغيرا، وأحضرت الطعام والمشروبات الخاصة، وتواصلت مع العائلة والأصدقاء المقربين، وأخبرت مالك المنتجع أنها تجتمع مع عائلتها دون مناسبة حتى لا يفرض عليها رسوما باهظة، ونجحت في القيام بذلك.

ولكن جاءت رسالة للعروسين الحديثين على البريد الإلكتروني من مالك المنتجع، يخبرهما بضرورة الاتصال به، لأن الأحداث غير المعتمدة في المنتجع تعد انتهاكًا لسياساتهم، ويجب سداد باقي سعر الزفاف، وردت العروس ببريد كاذب تقول إنه كان احتفالا بخطوبة بسيطة وليس زفافا، حتى تتفادى دفع أموال مبالغ بها تراها استغلالا للعروسين.

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