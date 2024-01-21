الأحمر والأسود يسيطران على حفل تسليم جوائز joy awords

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

وصل قبل قليل مجموعة من نجوم الفن بمختلف دول العالم إلى حفل توزيع جوائز joy awards، في نسخته الرابعة.

وشاهدنا العديد من الفنانات أطلوا بإطلالات حمراء وأخرى باللون الأسود، وهما اللونان اللذان طغيا على المهرجان.

منى زكي

ارتدت الفنانة منى زكي فستانا أحمر اللون بقماشة لامعة مطرزة، بصيحة الكب، ممسكة بكليتش أسود اللون.

نانسي عجرم

ارتدت الفنانة نانسي عجرم فستانا طويلا بقماشة لامعة، باللون الأحمر، مكشوف الصدر وضيق نسبيا، وتزينه فتحة من أسفل القدم وحتة منطقة الركبة، والفستان مكشوف الذرعان أيضا، ونسقت معه كليتش أحمر اللون لامع نسبيا.

درة

وشاركت الفنانة درة بإطلالة شتوية جذابة، حيث ظهرت بفستانا طويلا باللون الأحمر، بقماش القطيفة، الفستان بقصة الالتفاف من منطقة الصدر والرقبة، ومكشوف من ناحية الكتف الشمال، مع أكمام طويلة.

كارمن بصيبص

أطلت الفنانة كارمن بصيبص بفستانا أحمر اللون طويل بقماشة الشيفون، مكشوف من الذراعين ومن ناحية الكتف الشمال، وتنسدل من الكتف اليمين قطعة من قماش الفستان تصل إلى الأرض.

سوزان نجم

ارتدت الفنانة سوزان نجم فستانا طويلا بقصة "الاوف شولدر" أحمر اللون، وتزينه فتحة قصيرة أسفر منطقة الركبة.



سارة كنعان

وأطلت الفنانة سارة كنعان بفستان تزينه ثلاثة ألوان، الجزء العلوي أسود ويتوسطه اللون الفضي والتطريز الفضي، والجزء السفلي أبيض اللون، وعلى أكتافها عباءة طويلة باللون الأبيض والأسود.

مريام فارس

ارتدت الفنانة ميريام فارس فستانا أسود اللون بصيحة الكب مكشوف من ناحية القدم اليسرى، وبقصة واسعة من الأسفل وضيقة من منطقة الصدر والوسط، بقماشة شتوية.

ياسمين صبري

ارتدت الفنانة ياسمين صبري فستانا طويلا وضيقا مكشوف الصدر والأكتاف، باللون الأسود، وقماشة ذهبي لامعة من منطقة الصدر.

نور إيهاب

ارتدت النجمة الشابة نور إيهاب فستانا باللون الأسود، بقصة الدعامات من منطقة الصدر والبطن، وعلى كتفها رداء باللون الأسود مطرز بالحلي اللامع الفضي.

رانيا يوسف

ارتدت الفنانة رانيا يوسف فستانا مكشوف الصدر بصيحة الكب، الجزء العلوي من الفستان باللون الأسود ومطرز باللون الذهبي، والجزء السفلي منفوش وطويل باللون الأسود، وبه "كرانيش" من الأسفل.