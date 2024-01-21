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الامارات | أليك بالدوين متهم مجدداً بالقتل غير العمد

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لوس أنجلوس - رويترز 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتُهم الممثل أليك بالدوين، أمس، للمرة الثانية، في ولاية نيو مكسيكو الأميركية، بالقتل غير العمد، جراء إطلاقه رصاصة أفضت إلى مقتل مديرة التصوير، هالينا هاتشينز، في موقع تصوير فيلم الغرب الأميركي «راست».

ويأتي الاتهام بعد أشهر من إسقاط الادعاء تهماً سابقة موجهة إلى الممثل.

وأصدر محاميا بالدوين، وهما لوك نيكاس وألكس سبيرو، بياناً أمس، نيابة عن موكلهما، يقولان فيه «نتطلع إلى يومنا في المحكمة».

ويأتي اتهام أمس بعد أن خلص فحص جنائي مستقل إلى أن بالدوين كان قد ضغط على زناد مسدس، كان يستخدمه خلال التجهيز لأحد المشاهد، لتنطلق الرصاصة الحية التي قتلت هاتشينز. وينفي بالدوين ضغطه على الزناد، ويقول إنه ليس مسؤولاً عن مقتل هاتشينز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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