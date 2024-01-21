الامارات | «إيما ستون».. امرأة بالغة بعقل طفل في «أشياء مسكينة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رغم أنه من النادر أن تتفق الآراء على جودة فيلم معين، حظي الفيلم الجديد «بور ثينجز» (أشياء مسكينة)، للمخرج اليوناني، يورجوس لانثيموس، على حفاوة بالغة من جانب النقاد والمشاهدين على حد سواء، عند عرضه الأول.

ومنذ ذلك الحين، ينال الفيلم النسوي الناجح، الذي تقوم ببطولته النجمة الأميركية إيما ستون، قدراً كبيراً من الثناء، بوصفه عملاً عبقرياً إبداعياً.

وفي الفيلم، تجسّد ستون (35 عاماً)، دور وحش فرانكنشتاين الحديث، حيث تحرر نفسها من قيود من صنعها. وبعد أن فاز الفيلم بالجائزة الرئيسة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وهي جائزة «الأسد الذهبي»، إضافة إلى جائزتي «غولدن غلوب»، صار بإمكان المشاهدين الآن الاستمتاع بمشاهدة فيلم «بور ثينجز» في دور العرض المحلية.

وكبداية، قدم الممثلون والممثلات أداءً ممتازاً. وفازت إيما ستون بجائزة «غولدن غلوب» من فئة «أفضل ممثلة» عن دورها في الفيلم، ومن المؤكد أنها سيتم ترشيحها للفوز بجائزة «الأوسكار» عن تجسيدها لدور امرأة بالغة بعقل طفل. وقد بدأت بإعادة تعلم كيفية التحدث والتحرك، وهي عملية تتطلب كثيراً من الجهد اللغوي، كما تتضمن كماً من التهريج والدعابة.

ويجسّد الممثل الأميركي ويليم دافو (68 عاماً)، دور العالم جودوين، الذي يعثر على سيدة حبلى تُدعى (بيلا)، جثة هامدة بعد انتحارها، فيقرر إعادة الحياة لها وزرع دماغ طفل لديها. ويجسّد دافو دور جودوين، بوصفه رجلاً لديه أخلاقيات مرنة، وهو عالم عبقري ذو طابع أبوي.

كما أن هناك ميزة إيجابية أخرى في الفيلم، تحفز المشاهد على الحرص على الاستمتاع بمشاهدته داخل دار العرض وليس في المنزل، وهي المؤثرات البصرية الهائلة، التي تنقل المتفرج إلى عالم آخر. ويعيش جودوين وبيلا في فيلا على طراز الفن الحديث السريالي.

ومن المفترض أن أحداث الفيلم تدور في القرن الـ19، رغم أن هذا ليس واضحاً تماماً. ويبدو المكان بالكامل، وليس المنزل فقط، كما لو كان من تصميم المهندس المعماري الإسباني الشهير، أنطوني جاودي، بحسب ما قاله، أخيراً، صحافي من مجلة «ليتيراراي هاب».

وتم صنع الأثاث والسفن والمنازل كلها، بطريقة إبداعية مليئة بالتفاصيل، مع المراوح التي على شكل زهور، أو الأعمدة الملتوية. كما أن هناك أشكالاً مطرّزة بالساتان على الجدران والأرضيات، مصنوعة من القطيفة.

. فازت إيما ستون بجائزة «غولدن غلوب» من فئة «أفضل ممثلة» عن دورها في الفيلم، وتنتظر ترشيحها لـ«الأوسكار».