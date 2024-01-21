الامارات | «تي 56» يتوج برمز «الجير تبع فرخ» لفئة الشيوخ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقتنص «تي 56» لفريق «إف 3 اس» لقب شوط الرمز للجير تبع - فرخ في انطلاقة منافسات فئة الشيوخ من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور أمس، وجاء وصيفاً «تي اس 7» لفريق «ام 7»، وثالثاً «تي 21» لفريق «واي ال اس».

وفي شوط التلواح الأول للفئة نفسها فاز «تي 237» لفريق «ام 7» بالمركز الأول، وجاء ثانياً «تي 53» لفريق «اف 3 اس»، وثالثاً «تي 32» لفريق «اف 3 اس».

وتوج «تي 18» لفريق النيف بالمركز الأول لشوط التلواح الثاني للفئة نفسها، وجاء ثانياً «تي 15» لفريق «اف 3 اس»، وثالثاً «تي 435» لفريق «ام 7».

وفي شوط التلواح الأول للجير تبع - جرناس فئة الشيوخ، حقق «تي 153» لفريق الظفرة فالكون 1 المركز الأول، وجاء وصيفاً «تي 157» لفريق الظفرة فالكون 2، وثالثاً «تي 32» لفريق «ام 7».

وذهب لقب شوط التلواح الثاني للجير تبع جرناس فئة الشيوخ إلى «تي 114» لفريق الظفرة فالكون 1، الذي سيطرت طيوره على المراكز الثلاثة الأولى، بعد أن حل «تي 155» وصيفاً، و«تي 157» ثالثاً.

واختتمت منافسات اليوم التاسع بإقامة شوطي الجير تبع فرخ والجير تبع جرناس لفئة العامة الهواة.

وفاز بلقب شوط الجير تبع فرخ «مبشر» لحمدان عبيد خلفان المزروعي، وجاء وصيفاً «تي 82» لخلفان أحمد ومحمد الحمادي، وثالثاً «تي 41» لبطي حمد بطي القبيسي. وتوج «تي 1» لعبدالله راشد سرداح الكتبي بلقب شوط الجير تبع - جرناس للعامة الهواة، وجاء وصيفاً «تي 124» لعيد سالم عيد المهيري، وثالثاً «مسكت» لمحمد سعيد الكتبي.

وتواصل البطولة منافسات أشواط الشيوخ اليوم عاشر أيام الحدث، حيث تقام خمسة أشواط للجير شاهين فرخ والجير شاهين جرناس، كما تقام منافسات فئة العامة الهواة بإقامة شوط للجير شاهين فرخ وآخر للجير شاهين جرناس.