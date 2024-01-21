كيف ترتدين طبعة النمر بأسلوب أنيق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

"طبعة النمر" من أشهر طبعات الحيوانات والقطع الأساسية التي لا غنى عنها في دولاب أي فتاة.

وأوضحت مجلة "Jolie" المعنية بالموضة والجمال، أن طبعة النمر تمنح المرأة إطلالة جذابة، كما أن تنسيقها يحتاج إلى حس عالٍ حتى يبدو المظهر أنيقا.

كما أن طبعة النمر تتناسب مع الألوان المحايدة مثل الأسود والأبيض والبني والبيج، وتبدو رائعة مع درجات الجينز.

ومن التوليفات الرائجة بقوة حالياً تنسيق طبعة النمر مع اللون الأحمر، والذي يضفي عليها طابعاً عصرياً أكثر جرأة وجاذبية.

ونظراً للطابع الجريء لطبعة النمر، فإنها ينبغي أن تمثل محور الإطلالة، لذا ينبغي الابتعاد عن الحلي الكثيرة أو اللامعة وتفضيل الحلي البسيطة والأنيقة عليها، وذلك كي تكون طبعة النمر في بؤرة الأضواء.

كما ينبغي الابتعاد عن قطع الملابس الضيقة للغاية أو القصيرة جداً، نظراً لأنها تجعل طبعة النمر تبدو بمظهر سيئ.

لذا ينبغي تنسيق طبعة النمر مع ملابس متوسطة الطول أو أكبر من المقاس "أوفرسايز".

ولإطلالة أكثر هدوءاً، يمكن الاكتفاء بقطعة إكسسوار تزدان بطبعة النمر مثل حقيبة أو حذاء أو شال.

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