ما هي أسباب وعلاج الجفون المتدلية ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

الجفون المتدلية تفسد المظهر الجمالي للعين وتجعلها تبدو صغيرة الحجم ومتعبة وتضعف الرؤية.

وقالت مجلة "Jolie" المعنية بالموضة والجمال أن الجفون المتدلية تعني ارتخاء جلد الجفن العلوي، ويحدث ذلك بسبب عدة أسباب، أبرزها العامل الوراثي، والذي يتمثل في زيادة الأنسجة، التي تغطي الجفن العلوي والجلد المحيط بالجفن المتحرك.

وأيضا إلى الشيخوخة، حيث يضعف النسيج الضام ويفقد مرونته، ويترهل الجلد مع التقدم في العمر، بسبب نقص الإيلاستين والكولاجين.

العناية السليمة

ويمكن مواجهة مشكلة الجفون المتدلية، من خلال العناية السليمة بمنطقة العين، حيث ينبغي استعمال كريم عناية بالعيون يمتاز بتأثير مرطب، ويعمل على شد الجفون، مثل الكريمات المحتوية على حمض الهيالورونيك والكولاجين. ويراعى تطبيق الكريم يومياً للحصول على النتيجة المنشودة.

ويحتوي الشاي الأسود على مواد عفصية تعمل على شد الجلد. وللاستفادة من هذا التأثير، يمكن غمس قطعة من القطن في الشاي الأسود البارد، ووضعها على الجفون المغلقة لتبريدها لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة.

وكحلّ جذري، يمكن اللجوء إلى الجراحة لشد الجفن، من خلال استئصال الأنسجة الزائدة.

حيل مكياج

ومن ناحية أخرى، يمكن صرف الأنظار عن تدلي الجفون من خلال بعض حيل المكياج، حيث تعمل الحواجب النحيفة والمقوسة قليلاً على تفتيح العيون، ورفع الجفن المتدلي بصرياً.

كما أن وضع الهايلايتر تحت الحواجب يعمل أيضاً على تفتيح العيون، ورفع الجفن المتدلي بصرياً.

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