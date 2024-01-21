الامارات | شركة السكك الحديدية اعتذرت.. محصل تذاكر ألقى قطة من قطار وسط برد قارس في روسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتذرت شركة السكك الحديدية الحكومية الروسية بعد أن ألقى محصل تذاكر قطة من قطار ركاب ، وسط برد قارس.

وذكرت وسائل إعلام روسية أنه بعد بحث طويل أجراه مئات من المتطوعين، تم العثور على القطة "تويكس" نافقة.

ووجه روس مصدومون التماسا على منصة "تشانج دوت أورج"، يطالبون فيه شركة "آر. زيد.إتس.دي" بإقالة الموظف. وبحلول منتصف اليوم الأحد، تم جمع أكثر من 280 ألف توقيع.

وقالت الشركة إن محصل التذاكر كان يفترض عن طريق الخطأ أن "تويكس" حيوان ضال، قفز في عربة القطار أثناء توقفه في مدينة "كيروف" غرب البلاد.

وأعربت الشركة عن أسفها إزاء الحادث وأن إجراءاتها ستتغير.

وذكرت الشركة الركاب بأنه يجب نقل الحيونات الأليفة داخل أقفاص في روسيا.