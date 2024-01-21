ليلى عبد اللطيف تتوقع "مفاجأة كارثية" للوسط الفني في 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

توقعت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف وقوع حدث سيء ومحزن للوسط الفني خلال عام 2024.

وقالت خلال مقابلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المُذاع على قناة "mbc مصر": "أحد الفنانين يكون أمام خطر كبير ومفاجئ ولن ينجو منه".

وتابعت: "هذا الفنان يفارق الحياة بشكل مؤسف ومحزن في 2024".

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