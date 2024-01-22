مفأجاة.. هذا ما يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول الشاي والقهوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

الشاي والقهوة من المشروبات اليومية المحببة للكثيرين، بسبب أثرهما في تحسين المزاج والتركيز وزيادة الطاقة، وفقًا لما قال أخصائي التغذية العلاجية أحمد صلاح.

وأضاف لـ"الخليج 365"، أن الإفراط في تناولهما يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية سلبية، مثل الأرق والصداع والعصبية، وإذا كنت مدمنًا للشاي والقهوة، قد تشعر ببعض الأعراض عند التوقف عن تناولهما، نتيجة لانسحاب الكافيين من الجسم.

أعراض انسحاب الكافيين

الصداع

العرض الأكثر شيوعًا لانسحاب الكافيين، ويحدث بسبب قدرة الكافيين على منع إنتاج الأدينوزين، وهو ناقل عصبي يسبب التعب.

الإرهاق

يشعر المدمنون على الكافيين بالتعب عندما يتوقفون عن تناوله، لأن الكافيين يعمل كمنشط للجهاز العصبي المركزي.

الاكتئاب المزاجي

يمكن أن يؤدي انسحاب الكافيين إلى الشعور بالاكتئاب أو القلق أو التهيج.

صعوبة التركيز

يمكن أن يؤدي انسحاب الكافيين إلى صعوبة التركيز أو التفكير.

الأرق

يمكن أن يؤدي انسحاب الكافيين إلى صعوبة النوم أو الشعور بالنعاس أثناء النهار.

عادة تختفي أعراض انسحاب الكافيين في غضون أيام قليلة أو أسابيع، ولكن يمكن أن تستمر في بعض الحالات لفترة أطول.

نصائح لتفادي أعراض انسحاب الكافيين

قلل تناول الكافيين تدريجيًا على مدار عدة أيام أو أسابيع.

اشرب الكثير من الماء والسوائل الأخرى.

مارس الرياضة بانتظام.

احصل على قسط كافٍ من النوم.

اقرأ أيضًا:

تحذير من تناول الكشري في هذه الحالة.. هذا ما يحدث لجسمك

لن تتوقع.. هذا ما يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الأكل مباشرة

علامة مبكرة تكشف الإصابة بسرطان البنكرياس.. احذرها

بـ8 جنيهات فقط.. نوع خضروات يحميك من النوبة القلبية وارتفاع الكوليسترول

لن تتوقع ما يحدث لمستويات الكوليسترول عند تناول "شوربة المواسير"