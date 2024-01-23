الامارات | عروض سينمائية ومعارض في «مجمع 421 للفنون»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجمع 421 للفنون في أبوظبي عن أن برنامج شتاء 2024 يحفل بباقة من المعارض والعروض السينمائية والملتقيات المجتمعية، وغيرها.

ويدعو «برنامج شتاء 2024: تشابك» إلى الحفاظ على التواصل خارج الفضاء الافتراضي. ويهدف البرنامج إلى ترسيخ حس الصداقة، وتعميق أواصر العلاقات من خلال قوة الحضور والمقابلات الشخصية.

وينظم برنامج شتاء 2024 بالتزامن مع معرض «تشابك ثقفي»، 2023، إضافة إلى «عدّ الأصابع»، وهو معرض فردي للفنانة هناء السجيني.