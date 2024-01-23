لايف ستايل

الامارات | عروض سينمائية ومعارض في «مجمع 421 للفنون»

0 نشر
أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن عروض سينمائية ومعارض في «مجمع 421 للفنون» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجمع 421 للفنون في أبوظبي عن أن برنامج شتاء 2024 يحفل بباقة من المعارض والعروض السينمائية والملتقيات المجتمعية، وغيرها.

ويدعو «برنامج شتاء 2024: تشابك» إلى الحفاظ على التواصل خارج الفضاء الافتراضي. ويهدف البرنامج إلى ترسيخ حس الصداقة، وتعميق أواصر العلاقات من خلال قوة الحضور والمقابلات الشخصية.

وينظم برنامج شتاء 2024 بالتزامن مع معرض «تشابك ثقفي»، 2023، إضافة إلى «عدّ الأصابع»، وهو معرض فردي للفنانة هناء السجيني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا