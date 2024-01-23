الامارات | فاكهة البابايا.. كنز من الفيتامينات والمعادن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الاتحادي للتغذية في ألمانيا بأن فاكهة البابايا تتمتع بفوائد صحية كثيرة؛ إذ تساعد على إنقاص الوزن، كما أنها غنية بالفيتامينات والمعادن.

وأوضح أن فاكهة البابايا تساعد على إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة، فهي غنية بالألياف الغذائية التي تعمل على تنشيط الهضم، كما أنها قليلة السعرات الحرارية، إذ تحتوي 100 غرام على 35 سعراً حرارياً فقط.

كما تعد فاكهة البابايا كنزاً من الفيتامينات والمعادن، إذ تزخر بفيتامين A وفيتامين B وفيتامين C، كما أنها غنية بالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والحديد والزنك.

وبالإضافة إلى ذلك تحتوي فاكهة البابايا على إنزيم «باباين»، الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة وتحفيز عملية الأيض، كما أنه يمتاز بتأثير مثبط للالتهابات ومضاد للأكسدة.

ويتمتع إنزيم «باباين» أيضاً بتأثير إيجابي على الجهاز الهضمي، إذ يساعد في مواجهة مشكلات الهضم مثل الانتفاخ والشعور بالامتلاء.