الامارات | فيلم «مين غيرلز» يحافظ على صدارة شباك التذاكر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - للأسبوع الثاني على التوالي، حافظ الفيلم الكوميدي الموسيقي «مين غيرلز»، المقتبس من عمل يحمل الاسم نفسه صدر عام 2004، على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية، بحسب شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وشاهد واحد من كل خمسة أشخاص قصدوا صالات السينما في عطلة نهاية الأسبوع الباردة بين الجمعة والأحد الماضيين في أميركا الشمالية، هذا الفيلم المتمحور حول مجموعة تلميذات مكروهات في المرحلة الثانوية.

الفيلم من إخراج تينا فاي، التي كتبت سيناريو الفيلم الأصلي الصادر قبل عقدين، والذي حظي بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة. وهو مقتبس من مسرحية غنائية على خشبات برودواي تستند إلى «مين غيرلز» الأصلي.

واحتفظت فاي بدورها السابق كمعلمة رياضيات جنباً إلى جنب مع أنغوري رايس ورينيه راب وأولي كافاليو وبيبي وود. أما نجمة الفيلم الأصلي ليندسي لوهان، فاكتفت في النسخة الجديدة بمشاركة مقتضبة.

وحقق الفيلم الموسيقي الذي أنتجته باراماونت، إيرادات بلغت 11.7 مليون دولار بين الجمعة والأحد، متفوقاً على «ذي بيكيبر» الذي حصد 8.5 ملايين دولار بالمركز الثاني.

ويؤدي جيسون ستاثام في فيلم الحركة هذا دور عسكري سابق في القوات الخاصة، انتقل للعمل في مجال تربية النحل، يسعى للانتقام من مجموعة غامضة أدت ممارساتها الاحتيالية القاسية إلى انتحار امرأة كبيرة السنّ. وحافظ فيلم «وونكا» على المركز الثالث، مع عائدات فاقت 6.4 ملايين دولار. وحافظ العمل على موقع في المراكز الثلاثة الأولى من التصنيف منذ طرحه في أميركا الشمالية في 15 ديسمبر الماضي.

وكما في الأسبوع الماضي، جاء في المركز الرابع فيلم «أنيوان بات يو» الرومانسي الكوميدي من إنتاج شركة «سوني»، بإيرادات بلغت 5.4 ملايين دولار.

وحافظ على المركز الخامس أيضاً فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي «مايغريشن» من شركة «يونيفرسال» واستوديوهات «إيلومينيشن»، بإيرادات بلغت 5.3 ملايين دولار. ويتناول الفيلم رحلة عائلة من البط البري أثناء انتقالها من نيو إنغلاند في شمال شرق الولايات المتحدة إلى جامايكا.