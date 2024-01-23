معندوش حظ ولا فلوس.. ما هو أكثر برج "منحوس" في 2024؟- خبيرة أبراج تُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

2024 هو عام جديد مليء بالتحديات والفرص لجميع الأبراج، ولكن هناك برجا واحدا يواجه مزيدا من الصعوبات من غيره.

وفقًا لتوقعات الأبراج والفلك، نستعرض لكم أكثر الأبراج "نحسًا" في عام 2024، وفقًا لما أوضحته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365".

قالت خبيرة الأبراج: "يسبب وجود كوكب زحل مقابل برج العذراء طوال عام 2024، في حدوث بعض التحديات في العلاقات الشخصية والمهنية، لذلك يجب على مواليد هذا البرج الانتباه إلى علاقاتهم مع الآخرين".

وتابعت: "يجب على مولود هذا البرج الانتباه إلى حقوقه، وألا يغامر ماليًا أو قانونيًا، وتجنب توقيع الأوراق والعقود المهمة بتسرع وقرار واضح".

كما أشارت إلى أن، ابتداءً من شهر يونيو، ينتقل كوكب المشتري إلى وضع معاكس مهني ومالي لمواليده، ما يتسبب في بعض التحديات والأزمات المالية، لذا يجب عليهم تنظيم أولوياتهم بشكل جيد، والعمل بدقة وتركيز، وتحديد أهداف واقعية يمكن تحقيقها.

اقرأ أيضا:

انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.. استشاري نفسي يكشف سبب الطلاق

نوع توابل شهير يحميك من السكر.. بـ15 جنيها فقط

أغلى 9 حفلات زفاف أسطورية في التاريخ.. هل شاهدت أحدها؟

واقعة غريبة - مسافر يعض مضيفة على متن الطائرة.. ما القصة؟

ليلى عبد اللطيف في 2024.. خبر وفاة يتحول إلى مناسبة للاحتفال - ونشهد إختفاء مشاهير وخوف لهذا السبب