الامارات | «قامات» وجلسات ملهمة في مهرجان طيران الإمارات للآداب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطل محور «بالإماراتي» الذي ترعاه هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، ضمن فعاليات الدورة الـ16 من مهرجان طيران الإمارات للآداب، بسلسلة تجارب إبداعية وثقافية نوعية، تهدف إلى توفير منصة مبتكرة لتبادل الأفكار والتعريف بإنتاجات المثقفين الإماراتيين الأدبية.

وسيشهد محور «بالإماراتي» مشاركة نحو 52 مسؤولاً وكاتباً ومبدعاً سيتحدثون في أكثر من 30 جلسة حوارية ونقاشية خلال المهرجان، الذي ينطلق في 31 الجاري ويستمر حتى السادس من فبراير المقبل، في فندق إنتركونتيننتال دبي فيستفال سيتي.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة» الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، حرص الهيئة على النهوض بقطاع الثقافة والفنون المحلي، وضمان استدامته وتطوره عبر دعم المبدعين وأصحاب المواهب المحلية، وتعزيز حضورهم على الساحة وتوسيع نطاق وصولهم إلى الجمهور. وقال: «تسعى الهيئة عبر محور (بالإماراتي) إلى تهيئة مناخات ملائمة تسهم في بناء جسور التواصل بين الكتاب والمثقفين الإماراتيين ونظرائهم من حول العالم، وتشجيعهم على التفاعل وتبادل الخبرات والأفكار».

ويتضمن محور «بالإماراتي» باقة من الجلسات التي تسلط الضوء على الإبداعات المحلية، ومن بينها جلسة «لقاء قامات الأدب» التي تجمع كلاً من رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد أحمد المر، ومؤسسة ومديرة متحف المرأة في دبي الدكتورة رفيعة غباش، والكاتب علي أبوالريش، ويناقشون فيها واقع الأدب والشعر الإماراتي.

فيما يشارك مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الفريق محمد أحمد المري، في جلسة «العالم ككتاب مفتوح»، ويشارك المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات ضرار بالهول، في جلسة «هوس المنصب».

وسيكون زوّار المهرجان على موعد مع رائدي الفضاء الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة للشباب، وهزاع المنصوري، خلال جلسة «الإمارات في الفضاء».

وتحتفي جلسة «1.. 2.. 3.. أكشن» التي تستضيف المخرجة نجوم الغانم والمخرج نواف الجناحي بإنجازات السينما الإماراتية، وتقدم الأديبة السعودية نادية خوندنة باللغة الإنجليزية قراءات من ديوان عوشة بنت خليفة السويدي، الذي ترجمته دار (ELF) للنشر.

وفي حين يقدّم الفنان راشد المهيري ورشة «فنون الكولاج»، ستكشف الكاتبة ريم الكمالي خلال جلسة «يوميات روز» عن تجربتها في رواية «يوميات روز» التي وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر العربية)، ويحاور الإعلامي إبراهيم استادي في جلسة «برنامج آخر الليل» الشاعر أحمد بخيت، والخبيرة الاجتماعية وأخصائية العلاقات خلود أمير، والروائي أشرف فقيه.

وتستضيف جلسة «الاتجاه المعاكس.. بين الكاتب والناشر» كلاً من ناهد الشوا، وخالد الناصري، وأسماء الزرعوني، وأحمد عبداللطيف.

ويشارك الدكتور عبدالعزيز المسلم والروائي سعود السنعوسي والكاتبة نجوى بركات في جلسة «شريط نوستالجيا مع جيل الطيبين». وتشهد جلسة «وطننا.. من الخليج» مشاركة الكاتبة دبي أبوالهول، الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة فكر»، وخليفة السويدي مؤلف كتاب «ما بعد الربيع العربي»، والدكتور عمار شمس.

سعيد بن خرباش:

• دعم «دبي للثقافة» لمحور «بالإماراتي» يأتي تجسيداً لشراكتها مع مهرجان طيران الإمارات للآداب.

«روحك بريد الكائنات»

تحتفي «دبي للثقافة» عبر جلسة «روحك بريد الكائنات» بأعمال الشاعر اللبناني أنسي الحاج بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيله، إذ تستضيف فيها ابنته ندى الحاج للحديث عن ذكرياتها مع والدها، وتلقي فيها صالحة عبيد مجموعة من قصائده، كما يتضمن البرنامج مجموعة أخرى من الجلسات والعروض الفنية المتنوّعة.