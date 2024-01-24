لحظة مرعبة.. انهيار قاعة الفرح بالعروسين- وهذا ما حدث لهم( فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، نقل زوجين وعشرات الضيوف من إيطاليا إلى المستشفى بعد انهيار مسرح الرقص أثناء حفل زفافهم.

وسقط أكثر من 30 شخص من الضيوف من ارتفاع 25 قدما (أي ما يعادل 7) أمتار على أرضية مكان الاستقبال الخاص بالقاعة، ونتيجة لذلك، اضطر العروسين إلى قضاء يوم زفافهما في المستشفى، وفقا لموقع "ndtv" وصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

والجدير بالذكر أن باولو موغنايني وعروسته الأمريكية فاليريا يبارا، وكلاهما يبلغان من العمر 26 عامًا، قاما بدعوة حوالي 150 شخصًا لحضور حفل زفافهم في مدينة دير جياشيرينو الإيطالية.

وعندما كان الضيوف يرقصون ويستمتعون، انشقت فجأة حفرة ضخمة، مما أدى إلى سقوطهم جميعًا على الأرض وسط الركام والحطام والألواح الخشبية.

وقال العريس: "الجميع كانوا سعداء قبل أن تنهار الأرضية، وفجأة وجدت نفسي في الظلام، وتتساقط أجساداً عليّ مع الركام بمختلف أنواعه والغبار والشظايا".

وأضاف: "لدي جرح كبير في رأسي وصرخت على زوجتي، لكنها لم تستجيب وكنت أخشى أن تكون قد دُفنت تحت الأنقاض".

وأصيب 6 أشخاص بجروح خطيرة و 10 بجروح متوسطة، وتلقي جميع المصابين العلاج في مستشفى سان جاكوبو في بستويا بإيطاليا، ولحسن الحظ أن الجميع في حالة مستقرة.

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