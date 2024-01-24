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الامارات | «في موقف سيارات».. ولادة طفلة في أحد فروع ماكدونالدز

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت أُمٌّ من ولاية ويسكونسن الأميركية طفلاً في موقف سيارات تابع لمطعم «ماكدونالدز» وسط الطقس العاصف، بعدما عجزت هي وزوجها عن الوصول إلى المستشفى.

ووفق شبكة «فوكس نيوز»، بدأت انقباضات الرحم لدى أناليسيا بيك في وقت متقدّم من الليل، قبل أن توقظ زوجها دانييل عند اشتداد الألم.

قالت: «عزمتُ على الوصول إلى المستشفى في الوقت المناسب، وبينما كنّا أنا وزوجي في الطريق، بدا أنّ لدى الطفل خططاً مختلفة».

عندما شعرت بقرب الوضع، تحرّك الزوجان إلى أقرب مكان، فكان أمامهما موقف سيارات تابع لـ«ماكدونالدز».

وقالت أناليسيا  «في منتصف الطريق، كنت مستلقية في المقعد الخلفي للسيارة، وقلت: (يا إلهي! هذا يحدث في ماكدونالدز... لا أستطيع تصديق ذلك)».

مع وصول الشرطة والمسعفين، كان الطفل قد وُلد بسلام. إلا أنّ الأم لم تتمكّن من حمله حتى أُدخلت سيارة الإسعاف، بعد اطمئنان المسعفين إلى صحة المولود الجديد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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