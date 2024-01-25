الامارات | المصارعة الحرة تنعش «نتفليكس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهلّت «نتفليكس» سنة 2024 بقوة، بإعلانها أن أكثر من 13 مليون مشترك إضافي انضموا إليها أخيراً، ما رفع إجمالي الحسابات في منصة البث التدفقي إلى أكثر من 260 مليوناً، فيما يشمل جديدها استثماراً طموحاً في مجال النقل الحيّ للأحداث الرياضية.

وعلّق المحلل في «إنسايدر إنتيليجنس» روس بينيس، بعد نشر الشركة نتائجها للربع الأخير من السنة أن المنصة «تثبت تفوّقها بلا منازع في حرب البث التدفقي».

ولاحظ أن «نتفليكس» تجاوزت كل التوقعات بإضافة 13 مليون مشترك من كل أنحاء العالم.

ويعود هذا النمو المذهل للمنصة، التي سبق أن استقطبت نحو تسعة ملايين مشترك خلال الصيف، إلى اتخاذها إجراءات صارمة ضد مشاركة كلمات المرور، وإطلاقها فئة أرخص ثمناً من الاشتراكات مع إعلانات.

وقال المدير العام المشارك غريغ بيترز، خلال مؤتمر عبر الهاتف، «لدينا 23 مليون مستخدم نشط شهرياً» لهذه الصيغة من الاشتراكات. وكانت «نتفليكس» أعلنت في نوفمبر أن عدد هؤلاء 15 مليوناً.

ورأى الخبير أن «الحصول على حقوق نقل مباريات المصارعة الحرة (دبليو دبليو إي رو) يُظهر أن (نتفليكس) تأخذ هذا الموضوع على محمل الجد».

وأعلنت الشركة أنها وقعت اتفاقية بث مدتها 10 سنوات مع رابطة المصارعة الأميركية للمحترفين (دبليو دبليو إي رو) في مقابل خمسة مليارات دولار.

وحصلت «نتفليكس» على الحق الحصري في الولايات المتحدة اعتباراً من سنة 2025 لعرض «رو»، وهو العرض الرئيس لـ«دبليو دبليو إي»، وكان العام الفائت من بين العروض التي تستقطب أكبر عدد من المشاهدين.