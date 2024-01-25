بديل الخبز في الرجيم.. حضريه بالمنزل بوصفة سهلة وصحية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ترغب عديد من ربات البيوت في الحفاظ على أوزانهن، لكي يحصلن على جسم ممشوق ورشيق، بالتالي تحاول صنع أطعمة صحية تحافظ على من خلالها على وزنها، ويعتبر توست الشوفان مفيدا في هذه الحالة.

ونستعرض طريقة عمل توست الشوفان الذي يحافظ الشخص من خلاله على رشاقته، خاصة السيدات اللائي يتبعن حمية غذائية أو يمارسن التمارين الرياضة في صالة الجيم، كي تعده بنفسها في المنزل بدلا من شرائه من المحلات الجاهزة.

طريقة عمل توست الشوفان للرجيم

المقادير:

كوب ونصف من دقيق الشوفان الكامل.

كوب من الدقيق الأسمر.

ملعقة كبيرة من السكر البني.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

خطوات عمل توست الشوفان للرجيم

الخطوة الاولى: إحضار إناء، ثم تمزج فيه الدقيق والسكر والملح، والخميرة والماء الدافئ وزيت الزيتون.

الخطوة الثانية: وضع خليط الخميرة إلى خليط الدقيق، ثم العجن بطريقة جيدة، حتى تحصل على قوام متماسك.

الخطوة الثالثة: تترك الخميرة لمدة ساعة كاملة.

الخطوة الرابعة: فرد العجينة مع وضع الدقيق أسفلها حتى لا تلتصق، مع تقطيعها إلى شرائح رفيعة.

الخطوة الخامسة: وضع شرائح عجينة التوست في الفرن على 180 درجة مئوية لمدة 20-25 دقيقة حتى ينضج، وبعد ذلك تناوليها باردة أو ساخنة حسب الرغبة.