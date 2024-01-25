الامارات | استديو التصميم الجديد من الحذيفة.. مساحة لاستعراض الخزائن والمفروشات الخارجية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على مدار أكثر من 4 عقود تألقت مفروشات الحذيفة كاسم رائد في مجال المفروشات والديكور العصري، تقدم لزبائنها ذوي الذوق الرفيع في الإمارات والباحثين عن الأفضل في عالم المفروشات، أحدث اتجاهات الديكور والتصاميم العصرية. يكمن نجاح الحذيفة في فهم متطلبات زبائنها والارتقاء بتجربتهم، وترجمة أذواقهم المميزة على أرض الواقع.

يقول سيف نينسي، الرئيس التنفيذي لمفروشات الحذيفة: "تجربتنا العميقة التي اكتسبناها على مدى عقود من العمل بشكل وثيق مع عملائنا، ألهمتنا رؤية أوسع لخدماتنا. هذه الرؤية تصوغ نمونا، حيث نوفر أقسام جديدة ونوسع خدماتنا لتقديم حلول شاملة وإثراء تجربة عملائنا."

يعد استديو التصميم أحد هذه الأقسام. يعمل استديو التصميم عن قرب مع العملاء لصياغة أسلوبهم المميز الخاص. الابتكار والإعداد والإشراف هي الركائز الثلاث لهذه الخدمة. بالاستعانة بخبرات فريقنا الخاص، يقدم استديو التصميم تجربة مثالية متكاملة – بدءاً من الإلهام وحتى التنفيذ.

ترتقي الحذيفة بمجال تخصيص الديكور من خلال الخزائن المميزة المتطورة. وكما يقول سيف نينسي: " نجمع في استديو التصميم الدقة مع التخصيص، فالابتكار لدينا ليس مجرد عبارات رنانة بل هو قول وفعل. لقد كرسنا منظومة العمل المتميزة لدينا لإعادة تعريف فن التصميمات الداخلية المخصصة."

مع مجموعة مبتكرة من أنظمة الخزائن والأنماط والأشكال المتنوعة، عالم كامل من الإمكانيات في متناول أيديكم. بدءًا من غرف الملابس وحتى نظام الخزائن البسيط الذي يمكن إعادة تشكيله كما يحلو لكم. تشمل المجموعة خزائن المشروبات ووحدات التلفاز وغرف نوم المراهقين. تتجلى لمسة الفخامة التي تتفرد بها الحذيفة في الاستخدام المذهل للمواد والخامات والتفاصيل، مما يخلق تجربة حسية متنوعة لا مثيل لها.

تحتاج هذه التشكيلة من الخيارات المتنوعة لمساحة واسعة خاصة بها. هذه هي صالة عرض استديو التصميم الجديدة كليًا، والتي صممتها نيسا نينسي، الشريك المؤسس لشركة الحذيفة، إلى جانب فريقها من مصممي الديكور الداخلي. تقع الصالة على بعد مبنى واحد من صالة عرض الحذيفة على شارع الوصل وصالة استوديو التصميم الأولى، وتضم الصالة التي تبلغ مساحتها 12000 قدم مربع معرضًا للخزائن ضمن مساحة أعدت بطابع مريح ودافئ.

فريق حصري من مستشاري التصميم في خدمة العملاء لترجمة احتياجاتهم وتجسيد أفكارهم وتوفير حلول عملية مخصصة. يضم استديو التصميم غرف اجتماعات حيث يمكن للعملاء تصفح مكتبة المواد والخامات.

وهناك المزيد، حيث تفضي المساحة الخاصة بالخزائن إلى مساحة رحبة تضم مجموعة أثاث الحذيفة الخارجي. هذا الجزء من صالة العرض، والذي يغمره الضوء الطبيعي، يرحب بكم للجلوس والاسترخاء، ويحمل جمال المساحات الخارجية وانتعاش الهواء الطلق إلى الداخل.

يلخص سيف نينسي الفكرة قائلاً "لا يتعلق الأمر بالمفروشات فحسب؛ بل كذلك بصياغة أسلوبك المتفرد والتعبير عن لمستك الشخصية المتميزة والارتقاء بها إلى مستوى جديد تمامًا. تمثل الخزائن المتميزة من الحذيفة مزيجًا من التفوق في التصنيع والجرأة في التخصيص حسب الطلب - فخامة مصممة خصيصًا لك، بكل ما تحمله الكلمة من معنى."