علامات تحذيرية تدل على وجود جلطة دموية.. احذر هذا الأمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

الجلطات الدموية من الحالات الطبية الطارئة التي تتطلب عناية فورية، و يمكن أن تتشكل الجلطات الدموية في أي مكان في الجسم، مثل الأوردة أو الشرايين.

استشاري الباطنة والكبد محمد المنيسي يقول لـ"الخليج 365"، إن العلامات التحذيرية التي قد تدل على وجود جلطة دموية هي:

ألم وتورم

قد تشعر بألم وتورم في المنطقة التي تتواجد فيها الجلطة الدموية، قد يكون الألم حادًا أو مؤلمًا، وقد يزداد سوءًا مع مرور الوقت.

احمرار

قد تصبح المنطقة التي توجد فيها الجلطة الدموية حمراء اللون.

دفء

قد تصبح المنطقة التي توجد فيها الجلطة الدموية دافئة أكثر من المناطق المحيطة بها.

تغييرات في لون البشرة

قد تصبح المنطقة التي توجد فيها الجلطة الدموية شاحبة أو زرقاء اللون.

صعوبة في التنفس

إذا كانت الجلطة الدموية موجودة في الرئتين، فقد تواجه صعوبة في التنفس.

ألم في الصدر

إذا كانت الجلطة الدموية موجودة في القلب، فقد تشعر بألم في الصدر.

فقدان الوعي

في بعض الحالات، قد تؤدي الجلطة الدموية إلى فقدان الوعي.

نصائح طبية للوقاية من الجلطات الدموية

مارس الرياضة بانتظام

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا

تجنب التدخين

حافظ على وزن صحي

تحدث مع طبيبك حول كيفية تقليل هذا الخطر.

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