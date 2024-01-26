بالصور| أنغام تخطف الأنظار بأناقتها في آخر 6 حفلات.. وهذه أسعار إطلالتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

تألقت الفنانة أنغام بأزياء أنيقة وتصاميم فريدة، في آخر 6 حفلات لها، إذ بلغت تكلفة هذه الأزياء أكثر من 20 ألف دولار.

حفل أنغام مع تامر عاشور

تألقت الفنانة أنغام بإطلالات مميزة وأنيقة في حفلها "حوار أنغام مع تامر عاشور"، الأول باللون الوردي والثاني أسود.

ظهرت بفستان من تصميم توني ورد، بصيحة الكتف الواحد، ومزود بذيل طويل من الظهر، ويصل سعره إلى 7450 دولار، أي ما يعادل230 ألف جنيه مصري

حفل Joy Awards

في حفل توزيع جوائز Joy بالمملكة العربية السعودية، ظهرت أنغام بفستان أسود بسيط بكتف واحد من الجيرسى، من تصميم دارSAINT LAURENT، وبلغ سعره 5 آلاف دولار.

حفل ليلة نجمات العرب

وفي حفل "ليلة نجمات العرب" الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض، ارتدت أنغام 3 إطلالات مختلفة، من بينها فستان أسود طويل،بأكمام طويلة، ومطرز الأكتاف من تصميم جيني بيكهام، وبلغ سعره 3900 دولار.

وفي أولى فقرات حفل "ليلة نجمات العرب"، ظهرت أنغام بـJumpsuit فوشيا من تصميم طوني ورد، بصيحة الكتف الواحد ك، ومطرزة منالأعلى، والجامبسوت مزودة بإكستنشن شيفون من الأمام، وبلغ سعرها 6600 دولار.

حفل ليلة نجمات الوطن العربي

وفي حفل "ليلة نجمات الوطن العربي" الذي أقيم أيضا ضمن فعاليات موسم الرياض، ظهرت أنغام بـJumpsuit أبيض بورد 3D منتصميم إيلي صعب، بصيحة الكتف الواحد أيضاً، ومزينة بوردة كبيرة بنفس لون القماش، وبلغ سعره 2300 دولار.

إطلالتها في X Factor

وفي الحلقة الجديدة من برنامج "The X Factor"، ظهرت أنغام بفستان أخضر لامع، بفتحة على شكل حرف V، وأكمام طويلة، منتصميم زينة زكي، وبلغ سعره 2000 دولار.

وتنوعت إطلالات أنغام بين الفساتين والـJumpsuits، وغلب عليها الطابع الأنيق والبسيط. كما حرصت على اختيار ألوان زاهية ومميزة، مثلالفوشيا والأبيض والأخضر.

وعلى الرغم من أن تكلفة هذه الأزياء مرتفعة، إلا أن أنغام استطاعت أن تعكس من خلالها أناقتها وذوقها الرفيع.