لمرضى الضغط المرتفع عادات صباحية تخفضه.. احرص عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - يواجه العديد من الأشخاص مشكلات صحية كثيرة في الصباح الباكر، ومن أبرزها النوبات القلبية، التي يمكن أن نتيجة لارتفاع ضغط الدم، لذا هناك بعض العادات التي تساعد على خفض ضغط الدم والوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب، وفقًا لما ذكره موقع livestrong.

هناك تغييرات في نمط الحياة يمكن إجراؤها للمساعدة في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي، منها الحد من الكافيين في الصباح، نقلا عن موقع 24 الإماراتي.

يعتقد بعض الخبراء أن الكافيين قد يمنع الهرمون الذي يساعد على توسيع الشرايين، ويعتقد البعض الآخر أن السبب هو أن الكافيين قد يتسبب في إفراز الغدد الكظرية لمزيد من الأدرينالين.

ويؤدي تناول فنجانين إلى 4 فناجين من القهوة عادة إلى زيادة ضغط الدم بنحو 8 ملم زئبق للرقم العلوي، و6 ملم زئبق للرقم السفلي. لكن هذا الارتفاع يزول خلال 4 ساعات.

وينصح طبيب القلب الدكتور جون هيغينز من جامعة يو تي هيلث في هيوستن بالحد من الكافيين في الصباح، بما لا يتجاوز فنجاناً واحداً.

الإفطار

ويمكن أن يساهم الإفطار في خفض ضغط الدم خلال الصباح، فبداية لا ينبغي تفويت هذه الوجبة، وثانياً ينصح هيغينز بتضمين الإفطار أطعمة معينة.

وقد وجدت أبحاث أن كوباً واحداً فقط من المكسرات (مثل الجوز أو اللوز أو البندق) يومياً يرتبط بانخفاض الرقم العلوي لضغط الدم بما يصل إلى 8 ملم زئبق. كم أن الفواكه مثل: الكيوي، والموز، والبرتقال ارتبطت بانخفاض ضغط الدم.

وفي الوقت الذي لا يؤدي فيه سكر الفواكه إلى ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يؤثر تناول السكر وخاصة شراب الذرة عالي الفركتوز على مسارات في الجسم مرتبطة بهرمون الألدوستيرون والببتيد إندوثيلين، وكلاهما يساعد على تنظيم ضغط الدم.

لذلك، تجنّب المعجنات الغنية بالسكر في الصباح، وكذلك السكر المضاف.

وأخيراً، احرص على ممارسة بعض التمارين الرياضية في الصباح، أو المشي إلى العمل، أو حول المنزل قبل أن تستقل سيارتك متجهاً إلى العمل.

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